Moje sebedůvěra byla na bodu mrazu, přiznává Krčmář. V teplém počasí zajel nejlepší sprint sezony

Mužský sprint ovládli na biatlonovém mistrovství světa Norové, kteří brali všechny medaile - tu zlatou Sturla Holm Laegreid. Nejlepším českým biatlonistou byl v Novém Městě na Moravě Michal Krčmář. Potom, co se mu vůbec nepovedl úvod středeční smíšené štafety, skončil ve sprintu devatenáctý, když udělal jednu chybu na střelnici. Nové Město na Moravě 22:40 10. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář děkuje fanouškům | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozhovor ve studiu: Petr Slavík Ženský stíhací závod Mužský stíhací závod Ukončení nedělního bloku

Ženský vytrvalostní závod

Mužský vytrvalostní závod

Závod smíšených dvojic

Ženská štafeta Mužská štafeta

Ženský závod s hromadným startem Mužský závod s hromadným startem

Michale, spravil jste si chuť po nepovedené smíšené štafetě?

Nejde úplně říct, že jsem si jí spravil, protože tu štafetu prostě nevymažete. Je to týmový závod a ten ve vás bude ležet vždycky dvakrát déle než individuální. Pro mě to byl těžký závod v tom, že jsem do něj šel opravdu od nuly. Moje sebedůvěra byla na bodu mrazu, musel jsem si vše odpracovat do nejmenšího detailu a s tím, jak to dopadlo, jsem spokojený.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s nejlepším Čechem v mužském sprintu na mistrovství světa Michalem Krčmářem

Vždy míříme trochu výš, ale v tuhle tu chvíli musím konstatovat, že Norové a Francouzi jsou odskočený, hlavně co se týče nějaký technické připravenosti. Není to stěžování ani vymlouvání, je to čisté konstatování faktu, tak to někdy ve sportu je. My musíme dělat maximum pro to, abysme se na ně co nejdřív dotáhli.

Na ní jste udělal jednu chybu. Víte, kde to tam nepadlo? Nebo to byla nějaká spíš náhodná vzbloudilá střela?

Tuším, že byla vlevo dole na sedm hodin. Nebyla to žádná velká chyba, občas taková prostě přijde. Další věc je to, že ta trať je extrémně náročná. Je těžká, hluboká, pomalá a ty síly na stojce ubývají velice rychle. Mohla to být třeba i rána z únavy.

Říkáte, že trat byla náročná, takže jste se v těch sobotních teplých podmínkách bořil do sněhu hodně?

Takhle bych to úplně neřekl, ale spíše to bylo fyzicky náročné.

Před zaplněnou Vysočina Arenou si vedl nejlépe ten nejzkušenější. Michal Krčmář minul ve sprintu jeden terč a obsadil 19. místo.



Do zítřejší stíhačky s ním jdou i 33. Tomáš Mikyska (0+1), 41. Jakub Štvrtecký (2+1) a 58. Jonáš Mareček (2+1).#ceskybiatlon #NMNM24 pic.twitter.com/pam3Fn5z8U — Český biatlon (@ceskybiatlon) February 10, 2024

Vy jste bojoval s lehkými problémy s okem. Tak už to je v pořádku?

Měl jsem ječné zrno. Nemělo to žádný vliv na moje závodění a teď už je to v pořádku. Určitě to neovlivňovalo mojí přípravu a závody.

Jaká je podle vás vaše výchozí pozice do nedělního stíhacího závodu?

Tak co se týče přímo umístění, tak to není špatné. Co se týče těch ztrát, tak tam jsou velké rozdíly, takže uvidíme, jaké to bude. Teď jsem na to ještě vůbec nekoukal a nepřemýšlel jsem nad tím. Musím co nejlépe zregenerovat, protože síly budou potřeba.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě: Muži - sprint (10 km): 1. Laegreid 25:23,9 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö -3,5 (1), 3. Christiansen (všichni Nor.) -18,6 (1), 4. Perrot (Fr.) -28,9 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -36,6 (0), 6. T. Bö (Nor.) -37,5 (2), ...19. Krčmář -1:52,6 (1), 33. Mikyska -2:31,5 (1), 41. Štvrtecký -3:04,1 (3), 58. Mareček (všichni ČR) -3:35,2 (3).