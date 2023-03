Světový pohár biatlonistů vyvrcholí v Oslu. Krčmář chce zaútočit na elitní desítku v konečném pořadí

Jsou už na konci sezony hodně unavení, přesto v sobě biatlonisté ještě zkusí nějakou tu energii najít. Na finále Světového poháru v Oslu totiž mají o co bojovat. Například ještě stále není rozhodnuto o majitelích několika křišťálových glóbů. Čeští reprezentanti žádný z nich získat nemůžou, ale i tak se pokusí uzavřít zimu s dobrými pocity a dílčími úspěchy. Na elitní desítku v konečném pořadí cílí Michal Krčmář. Oslo 10:17 16. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář zabojuje v závěrečném podniku SP o umístění v elitní desítce konečného pořadí | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Díky čtvrtému místu v nedělním závodě s hromadným startem v Östersundu je Michal Krčmář dvanáctý v průběžném hodnocení Světového poháru.

„Nikdy jsem v kariéře tak vysoko nebyl ke konci sezony. Jednou jsem byl kolem dvanáctého, třináctého místa před mistrovstvím světa, ale pak mi nevyšel úplně konec,“ vzpomíná nejzkušenější český reprezentant ze startovní listiny.

Nyní olympijský medailista z Pchjongčchangu drží stabilní výkonnost, většinou dobíhá ve druhé desítce a sem tam ustřelí do té první nebo naopak do třetí. A k tomu má tuhý kořínek, podle stránek Českého svazu jako jediný s Italem Giacomelem a Švýcarkou Häckiovou nevynechal v sezoně žádný závod. Dnes tak nastoupí na start po třiatřicáté.

„Určitě jsem unavený, ty rána jsou těžší a cítím, že už to není všechno takové svěží. Pořád pevně věřím, že tři dny mezi čtvrtečním a nedělním závodem jsou dostatečně dlouhé, abych se zvládl dát do kupy a podat kvalitní výkon,“ říká Krčmář.

Český reprezentant byl v kariéře v konečném pořadí elitního seriálu nejlépe devatenáctý. Tentokrát může dosáhnout na daleko lepší výsledek.

„Pořád je o co bojovat. Když už se člověk motá kolem té desítky, tak každé místo výš zní lépe. V tuhle chvíli o tom vím a sleduji to,“ přiznává Krčmář.

Ve hře bude ještě 270 bodů a Krčmářovi jich na elitní desítku schází 22. Možný je i týmový úspěch. České mužské reprezentaci patří šesté místo v Poháru národů, který se po dnešním závodě ve sprintu uzavře. Elitní pětice získá finanční bonus i výsadu nasazovat do individuálních závodů až šest zástupců. K tomu by Češi museli předstihnout Švýcary.

„Samozřejmě to není ztracené, ale musíme ideálně předvést všichni nejlepší výkony v sezoně. Pomohlo by nám, kdyby to Švýcaři trochu pokazili. Když to vyjde, tak to bude určitě super. Pokud ne, tak se svět nezboří,“ říká s nadhledem Adam Václavík.

Jak se bude jemu, ale i dalším českým biatlonistům dařit, zjistíte v přímém přenosu ve vysílání Radiožurnálu Sport. Sprint v Oslu startuje v 15.15.