Dokázal jsem si, že na to mám, dodá mi to energii, těšilo Krčmáře čtvrté místo ze stíhačky

„Hobl se dělá po medaili, já jsem byl čtvrtý. Oni ale říkali, že si to chtějí oživit a připravit se pro příště, tak jsem svolil,“ vysvětloval s úsměvem Michal Krčmář, proč došlo i na tradiční oslavu českého biatlonového týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Michal Krčmář se po delší době dostal v závodě SP mezi nejlepší. Více v příspěvku Jana Suchana

„Bramborové“ umístění má pro Krčmáře velký význam. Vždyť takhle vysoko byl od stříbra na minulých olympijských hrách jen jednou.

„Je to satisfakce. Po dlouhé době jsem se dostal do první šestky, dodá mi to chuť a energii do další části sezony. Ondra Moravec vždycky říkal, že to chce si aspoň jednou před olympiádou dokázat, že na to člověk má. To jsem si teď dokázal, je to uklidnění i směrem k tomu vrcholu sezony,“ těšilo Krčmáře v rozhovoru pro Radiožurnál.

Pozitivní vliv to ale nemusí mít jen na Krčmáře, alespoň v to věří trenér Ondřej Rybář. Z dalších českých mužů aspoň jednou bodoval jen Jakub Štvrtecký, zbylá trojice závodníků se kolikrát pohybovala i kolem sté příčky.

„Nemyslím si, že by na tom byli běžecky tak špatně. Michal ukázal, že když se to skloubí se střelbou, tak se může bojovat i o nejvyšší příčky,“ podotkl Rybář.

Světový pohár bude pokračovat v rakouském Hochfilzenu. Všechny závody znovu nabídne stanice Radiožurnál Sport v přímých přenosech.