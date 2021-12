Biatlonistům začíná poslední letošní Světový pohár. Čeká je malebné prostředí Savojských Alp

Malé a malebné. Tak bychom mohli ve zkratce popsat dějiště posledního letošního Světového poháru v biatlonu. Závodit se začne už ve čtvrtek ve francouzském Le Grand Bornand. Le Grand Bornand (Francie) 10:45 16. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kolem areálu z několika stran zasněžené vrcholy Savojských Alp, nad nimi azurové nebe a pod nimi desítky horských chalup. To je Le Grand Bornand | Zdroj: Profimedia

Kolem areálu z několika stran zasněžené vrcholy Savojských Alp, nad nimi azurové nebe a pod nimi desítky horských chalup. Člověk si tady připadá tak trochu jako v pohádce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Biatlonistům začíná poslední letošní Světový pohár. Více si poslechněte v reportáži Jana Suchana

„Na mě to tady vždycky dýchne takovou klidnou relaxační atmosférou, takže sem jezdím moc rád. A nejen kvůli tomu prostředí, ale i kvůli fanouškům, protože ti jsou tady fantastičtí,“ říká Radiožurnálu Michal Krčmář.

Dokonce i na trénink se jich přišla stovka podívat. „Přesně tak. Tady je to docela tradice, že i kolem trati jsou už během tréninku fanoušci a fandí. Je to příjemné, protože si přečtou vaše jméno a fandí i vám nebo vás pozdraví,“ popisuje.

Davidová skončila ve stíhačce tři místa pod stupni vítězů, vyhrála Norka Röiselandová Číst článek

A radost může mít nejen Michal Krčmář i ze současného počasí, protože když tady byli biatlonisté před dvěma lety naposledy, pršelo tak, že mohli ještě před závodem ždímat kombinézu.

„Minule to bylo opravdu za trest, protože to za prvé nejelo, za druhé už před startem byl člověk promoklý na kost. Zato dneska - a myslím, že až do neděle - bude pravé horské počasí se sluníčkem, s příjemnou teplotou kolem mínus tří, čtyř. Lépe to asi nejde,“ pochvaluje si.

Tak snad totéž budeme moct říct taky o výkonech českých biatlonistů. Světový pohár začne ve Francii sprintem žen ve čtvrt na tři, kdy spustí přímý přenos na Radiožurnál Sport, na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.

Jako v pohádce a s fanoušky už na tréninku SP v biatlonu v malebném středisku Le Grand Bornand už od zítřka na @RadiozurnalS #poslouchejsport pic.twitter.com/lB6ho9cfst — Jan Suchan (@jsuchan7) December 15, 2021