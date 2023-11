Biatlonistům začínají vytrvalostní závody. ‚Na fyzicky náročné trati bude důležitá střelba,‘ říká trenér Málek

„Oblíbený pro mě Östersund nikdy nebude. Co se týče náročnosti, tak je to jedno z nejnáročnějších středisek - ať už tratí nebo střelnicí. Östersund určitě prověří,“ říká Michal Krčmář, který si na místním stadionu dojel ve vytrvalostním závodě letos v březnu pro třináctou pozici, a to i se dvěma trestnými minutami.

Podle reprezentačního trenéra Michaela Málka přitom v Östersundu uspějí většinou závodníci, kteří se dokážou na střelnici vyvarovat chyb. A potřeba to bude i v nedělním závodě.

„Na střelnici se přijíždí z kopce, potom dlouhá rovina. Střelby tu bývají vyrovnané, každá špatná rána se bude počítat. Na druhou stranu je tu i největší kopec v celém Světovém poháru, takže záleží i na fyzických silách. Je to prostě mix,“ upozorňuje trenér Málek.

Biatlonisté se budou muset zároveň vyrovnat i s nárazovým větrem a teplotami okolo minus deseti stupňů. Zkušenosti se švédskou zimou má pak v živé paměti Tereza Voborníková.

„Loni to byl opravdu strašný závod, pamatuju si, že jsem strašně vymrzla. Doufám, že letos si to v té zimě tolik nevytrpím. Ale moc se těším, je to teprve druhý závod, takže snad to bude dobrý,“ dodává česká reprezentantka Tereza Voborníková.

Vytrvalostní závod žen startuje už v 11 hodin a 20 minut, muži se na trať vydají o víc než tři hodiny později. O průběhu obou závodů uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.

Naše čísla



Ženy: 10 Jess, 21 Makula, 39 Terka, 62 Lucka, 88 Vinky

Muži: 4 Kuba, 12 Bimbo, 35 Adam, 62 Jony, 85 Karlos pic.twitter.com/ZJ2qm47S0j — Český biatlon (@ceskybiatlon) November 26, 2023