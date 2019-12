‚Už se těším, až se probudím ve své posteli.‘ Čeští biatlonisté se po dlouhé době dostanou domů

„Jdu na hotel, převleču se a jedeme na letiště.“ Zatímco Nor Johannes Bö pózoval v cíli se zlatou medailí, Michal Krčmář popisoval Radiožurnálu svůj následující program. Vítězi závodu s hromadným startem snad český reprezentant ani nezáviděl, cenu zlata pro něj měla v tu chvíli palubní vstupenka.

„Jsem čtyřicet dní na cestě, takže už se těším, až se probudím ve své posteli,“ svěřil se Krčmář. Na jeho slova navázala o chvíli později i Markéta Davidová. I když ta chtěla být v tu chvíli daleko odtud hlavně proto, že se jí poslední závod střelecky vůbec nepovedl.

„Bylo to hrozné a už jsem ráda, že jedu domů. Bojím se, že jak jsem se těšila na Vánoce, tak je celé prospím, jak jsem v háji,“ usmívala se Davidová.

Nezdá se, že by Davidová opouštěla Francii kdovíjak spokojená, ale přitom právě díky ní lze třetí zastávku Světového poháru považovat z českého pohledu za relativně úspěšnou. Česká biatlonistka si domů veze bronzovou medaili ze sprintu i pochvalu od trenéra Jiřího Holubce.

„Začali jsme tady velmi dobře, ale pak jsme zvorali druhý závod. Ale získali jsme medaili, takže to hodnotíme slušně. Musíme to brát tak, že jakmile je alespoň pódium, tak je to úspěch,“ uvedl Holubec.

Teď čeká české biatlonisty alespoň pár dní volna, i když dlouho odpočívat nebudou. Už před Novým rokem se znovu vrhnou do tréninku, aby byl příští lednový Světový pohár v Oberhofu klidně ještě úspěšnější.