Příprava biatlonistů v létě? ‚Rozhýbávací květen, stoprocentní koncentrace později,‘ popisuje Krčmář

Biatlonové centrum v Jablonci nad Nisou, areál v Břízkách i tamní střelnice. Tam všude v posledních dnech tvrdě trénovali čeští biatlonisté. Před odjezdem na zahraniční soustředění využívali podmínek srovnatelných se zahraniční konkurencí. Jablonec nad Nisou 10:35 2. srpna 2020

„V současné době máme díky Olympu super podmínky v Jablonci, kde skončila rekonstrukce asi dva roky zpátky,“ říká jeden z trenérů mužské reprezentace Aleš Ligaun.

Michal Krčmář v dubnu odpočívá, v květnu už mu začíná příprava.

Biatlonisté přímo v centru mají k dispozici i pás na kolečkové lyže. Těch v Evropě opravdu moc není.

„Určitě se ty podmínky zlepšují, přišly i s výsledky. Je to složité, protože oproti Italům nebo Rakušanům nemáme ty hory, které mají přes 1 500 metrů, kde se dá trénovat. Museli bychom vyjet na Krkonoše, ale tam nemůžeme jezdit na kolečkových bruslích a střílet,“ přiznává Ligaun.

Jen v dubnu si biatlonisté užili volna. Měli prostor věnovat se aktivitám, při kterých se po náročné sezóně odreagují.

„Aktivity třeba ani nemáme, třeba jen koukáme na televizi týden v kuse. Od května začíná příprava. Ten měsíc beru jako takový rozhýbávací,“ líčí Michal Krčmář.

„V červnu beru, že se dělají objemy, že se něco začíná vytvářet. Ale pořád jsem v hlavě uvolněný. Spíš jdu na trénink a odtrénuji to, co mám. Moc to v tu dobu ještě nechci vnímat, nebo vysilovat se tím, že přípravu máme sedm měsíců až do listopadu,“ popisuje, jak vnímá přípravu jeden z nejzkušenějších reprezentantů v českém týmu Krčmář.

Na přelomu července a srpna si už ale moc dobře uvědomuje, že se zima přeci jen blíží. „Začínají tam být i stěžejní tréninky, kdy chodíme i do nějaké intenzity. Snažím se na ně stoprocentně koncentrovat a osahat si to, co by mohlo přijít v závodech. Konec července, srpen a září jsou pro mě ty stěžejní měsíce.“

„Od teď do podzimu začíná být příprava hodně důležitá. Každá absence v tuto chvíli by mohla mrzet, i když neříkám, že není nedohnatelná,“ doplňuje Michal Krčmář před další tvrdou biatlonovou dřinou.