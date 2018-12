Lucie Charvátová po letech znovu boduje: ‚Trenér nám dodal šťávu, biatlon mě začal znovu bavit.‘

Dojela jste na 34. místě, jaký je to pro vás výsledek?

Určitě je to nad průměr, je to lepší, než jsem vůbec očekávala. Včera mě sprint překvapil, že jsem se vešla do třicítky a dnes můžu být stejně spokojená, protože to není žádný výrazný propad. Jsem ráda, že jsem relativně ustála střelbu.

Víte, jak dlouho trvala vaše série bez získaného bodu ve Světovém poháru?

Docela přesně, budou to dva roky, kdy jsem na konci sezony ještě bodovala v Oslu. Jsem ráda, že teď se postupně vracím.

Teď jste bodovala dvakrát za sebou, co stojí za tímhle biatlonovým „restartem“?

Musím zmínit, že byly změny v létě u trenérů. Nový norský trenér Egil Gjelland nám dodal novou šťávu, mě biatlon začal znovu bavit, v současnosti mu nemám co vytknout. Jsem spokojená, dorostla jsem do závodníka, který si závody umí užít. Myslím, že to je klíč, proč jsem teď trošku lepší. Za vším hledej hlavu.

Vás většinou trápila střelba, najedou je to lepší. Přitom právě pod obrovskou tribunou plnou domácích fanoušků by měl být tlak ještě větší?

Na Nové Město jsem byla trošku připravená, startovala jsem tu před dvěma lety a nápor diváků tu je velmi silný, udělají velký rachot. Ale trenér říkal, že jsou tady kvůli nám, tak si to musíme užít a nehledět na nervozitu, ale být s těmi diváky, protože nás podporují.

Poprvé s kroupami

Už jste si na zaplněné tribuny zvykla, nebo vás při pohledu na ně mrazí?

Nemrazí ani nemrazilo. Užívám si to, protože diváky obdivuju. Počasí je i na mě mokré, nejradši bych ležela na gauči, jak jsem to původně plánovala. Jsem ráda za diváky, kteří přišli.

V úvodu závodu hodně pršelo, jaké to bylo ulehat na promáčenou podložku?

Nejsem si jistá, jestli jsem vůbec někde zažila, že by při nástřelu padaly kroupy, bylo to opravdu nepříjemné. Nevěděla jsem, jestli se nemám jít radši schovat. Na start jsem šla promáchaná s mokrými rukavicemi, ale když se člověk dostane do závodního tempa, tak už nehledí na počasí.

Světový pohár v Novém Městě pro vás končí, teď už dostanou přednost Vánoce?

Určitě, už se moc těším, jsme téměř měsíc na cestě. Sice už jsme v ČR, ale v Novém Městě nejsem doma, tak se těším, až dorazím domů, lehnu si na gauč a dám si dva dny oraz.