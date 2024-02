‚Splněný sen.‘ Rodák z Nového Města Mareček bojuje o lístky pro příbuzné a chce se zastavit doma za rodiči

Už jen jeden den zbývá do startu biatlonového mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. V úterý tak musí trenéři určit sestavu pro úvodní smíšenou štafetu. Jedním z adeptů je i Jonáš Mareček. Právě pro něj to bude z jednoho důvodu hodně speciální. Nové Město na Moravě 15:04 6. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Jonáš Mareček na trati v Ruhpoldingu | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Novoměstský rodák bude poprvé startovat na mistrovství světa ve Vysočina Areně. Je to pro vás splnění snu?

Určitě to splněný sen je. Přišlo to mnohem rychleji, než jsem si myslel. Ještě nedávno jsem tady běhal jako malý kluk a najednou jsem na mistrovství světa.

Už jste v době posledního domácího šampionátu, tedy v roce 2013, závodil v biatlonu nebo jste teprve zjišťoval, jak vaše sportovní kariéra bude vypadat?

To mi bylo dvanáct let, to je tak sedmá třída, to už jsem biatlon dělal.

Asi vás nenapadlo, že při dalším domácím šampionátu budete přímo na trati?

Tak to mě určitě nenapadlo. Dlouhou dobu, vlastně celou kariéru v žácích, mě sice biatlon bavil, ale v ostatních chvílích příliš jsem tím nežil. Chvíli jsem ještě dělal atletiku a obecně jsem trávil čas venku, takže jsem nebyl stoprocentně soustředěný jen na biatlon. Začalo se to měnit až v dorostu, ale ani na začátku jsem ambice na mezinárodní poháry a velké výsledky neměl.

V Novém Městě pokračuje boj s počasím. Na tratích se bude pracovat až do rána, říká organizátor Číst článek

Má to, že jste vlastně doma, pro vás nějaké speciální výhody? Zvládnete si odskočit za rodiči?

Plánuju to. Budu se tady do zbytku sezony snažit nasbírat dostatek psychických sil, protože už je to dlouhé a já s psychickou náročností věcí potřebuju pracovat pomalu. Poté cítím, že soustředění a koncentrace nejsou úplně nejlepší.

Už vaši blízcí vykoupily všechny vstupenky? Nebo jste je nějakými vstupenky obdaroval?

Těch lidí, kterým bych vstupenku sehnal, je takové množství, že je sháním jenom mamince a tatínkovi. Doufám, že se nějaký den přijdou podívat a zbytek příbuzných by tu taky mělo být.

Smíšená štafeta

Ženský sprint

Mužský sprint

Ženský stíhací závod Mužský stíhací závod

Ženský vytrvalostní závod

Mužský vytrvalostní závod

Závod smíšených dvojic

Ženská štafeta Mužská štafeta

Ženský závod s hromadným startem Mužský závod s hromadným startem