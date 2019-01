Biatlonové hvězdy jí nestačily, Markéta Davidová senzačně ovládla sprint v Anterselvě

Markéta Davidová potvrdila roli nastupující hvězdy českého biatlonu. Závod Světového poháru vyhrála z Češek naposledy Gabriela Koukalová na začátku roku 2017, 22letá závodnice z Janova nad Nisou na ní navázala po dvou letech.

Na střelnici nebyla nejrychlejší, ale jistá. V italském středisku si ale pomohla především pátým největším během ze všech 96. závodnic.

„Jsem strašně ráda za dvě nuly, to už být lepší nemůže. Byly dost pomalé, ale já preferuju to, že se trefím. Na trati jsem jela to, na co bylo. Běžecky to nebyl můj nejlepší závod,“ řekla Markéta Davidová České televizi, když ještě nevěděla, jak dopadne.

Do posledního kola dala veškeré zbývající síly „Už jsem skoro ani neviděla a jsem ráda, že jsem dojela do cíle. Je tu strašně moc fanoušků, hnali mě dopředu,“ děkovala.

Markéta Davidová měla startovní číslo pět, do cíle dojela s velkým náskokem, jenže následovaly dlouhé minuty čekání, během kterých postupně odpadaly favoritky.

Kaisa Mäkäräinenová jednou chybovala, v závěru za povzbuzování trenérů stlačila ztrátu pod dvě vteřiny, ale do vedení se nedostala, stejně tak vedoucí žena SP Dorothea Wiererová a její krajanka Vittozziová.

Na třetí místo se protlačila Norka Marte Olsbuová Röiselandová, ale ani suverénka z Nového Města na „Makulu“ nestačila.

Až vyjela ta úplně poslední. Laura Dahlmeierová se do kolotoče SP vrátila se startovním číslem 97 a měla dokonalý přehled. První položku vyčistila, na druhé už se čekalo jen na ni a zkušená Němka těžkou situaci zvládla.

Dahlmeierová odjížděla ze střelnice s náskokem 7,7 sekundy na Davidovou, ale v posledním kole byla pomalejší. Nejdřív se náskok smrskl na 2 sekundy, pak už jen na dvě desetiny. Do cílové rovinky vjela Němka pomaleji a skončila až čtvrtá na druhou Mäkäräinenovou a třetí Röiselandovou.

V cíli vypukla česká radost, i když ostatním závodnicím se nedařilo. Veronika Vítková skončila 41., Lucie Charvátová 45, Eva Puskarčíková 49 a Jessica Jislová 89. Jislová jako jediná nepostoupila do sobotního stíhacího závodu. V něm budou všechny soupeřky útočit na Markétu Davidovou.