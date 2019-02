Čtyři nuly, stupně vítězů a červený dres. ‚Úplně šílené,‘ směje se Markéta Davidová

Obrovská kanadská zima, silueta národního parku Banff a hodně krajanů kolem trati. V takových kulisách vybojovala Markéta Davidová druhé místo ve vytrvalostním závodě biatlonistek. Navíc se dostala do čela hodnocení disciplíny. Canmore/Kanada 9:31 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová v Canmore | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Jsem strašně ráda za čtyři nuly, to je poprvé v životě, co jsem je dala. Nenazývala bych to střeleckou jistotou, ale teď to sedlo a klaplo to,“ řekla biatlonovému svazu po závodě vytrvalostním závodě v Canmore Markéta Davidová, která znovu skončila na stupních vítězů.

Výborný střelecký den a taky sedmý nejrychlejší běh juniorské mistryni světa pomohl už ke čtvrtému individuálnímu umístění na pódiu v aktuální sezoně. Davidová potvrdila formu z Anterselvy, kde vyhrála sprint a skončila stříbrná v závodě s hromadným startem, porazila ji pouze extrémně rychlá Norka Tiril Eckhoffová.

Mladá Češka skončila jako jediná na pódiu v obou vytrvalostních závodech ročníku. Jak na startu v Pokljuce, tak v mrazem zkráceném závodě v Canmore. Po třetím a druhém místě je v čele hodnocení disciplíny a útočí na malý křišťálový glóbus.

„Už jsem to slyšela. Je to šílený, vůbec nechápu, jak já můžu mít červený dres,“ nepřestávala se smát.

Středisko v Canmore sice nenavštěvuje tolik diváků jako Nové Město nebo další evropská dějiště. Češi tu ale díky krajanům mají téměř domácí atmosféru a lákají je okolní hory. Co vadí, je tuhá zima, která padá až za -20 stupňů.

„Myslím, že zimu je dobré mít hodně oblečení, hýbat se a snažit se být co nejdýl v teple. Není to omezení, spíš si člověk musí vzít silnější rukavice, ale na to jsem zvyklá,“ vysvětluje Davidová, která se těšila do tepla.

A má být ještě chladněji. V pátek jsou na programu štafety a v sobotu sprinty, o jejich osudu ale rozhodne vedení závodu.

„Tohle rozhodnutí nechám na jiných lidech, ti to posoudí nejlíp. Myslím, že kdyby měla být taková zima, jakou hlásí třeba v sobotu, bylo by lepší, kdyby se to nejelo,“ doporučuje druhá žena vytrvalostního závodu.