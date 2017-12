Davidová překvapila a pokračuje s elitou. 'Je schopná zajet parádní výsledek,' věří kouč Šikola

„Nespadla první rána, tak jsem začal mít strach, ale naštěstí jsem to ustála. Říkala jsem si, že ty malé černé tečky prostě střelím,“ vyprávěla spokojená Markéta Davidová po štafetě.

Dvacetiletá biatlonistka v ní udělala jen jednu chybu a navíc měla dobrý běžecký čas. Potěšila nejen sebe. „Určitě mě příjemně překvapila. Očekával jsem slušný výsledek a běžecký čas, ale i v tom mě překvapila,“ říká Jindřich Šikola, který ještě před několika lety trénoval ženské reprezentační áčko.

Pak se přesunul do juniorské kategorie a nyní připravuje i Davidovou. Ta má ve svých dvaceti letech velký potenciál. Výborně běhá, ve sprintu byla o víkendu z Češek nejrychlejší. Horší je to ale se střelbou. Ta ještě není úplně stoprocentní.

„Ve střelbě sama ví, že nedostatků má spoustu a je stále na čem pracovat. Diváci a fanoušci si na stabilní střelbu budou muset u Markéty chvíli počkat,“ říká Šikola.

I tak se ale Davidová představí na dalším podniku Světového poháru ve Francii. Původně se měla vrátit opět do IBU Cupu, ale šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář se rozhodl jí dát opět šanci. Pro mladou závodnici to budou další cenné zkušenosti.

'Tým se hledá, ale výsledky přijdou'

K účasti ji ale musel její trenér trochu přemlouvat. „Sama tam moc nechtěla je, snažil jsem se jí to rozmluvit. Pokud by jí vydržela běžecká forma a dokázala by navázat na střelbu ze štafety, myslím, že je schopná udělat parádní výsledek,“ zamýšlí se trenér.

Biatlonisté se v rámci třetí zastávky Světového poháru představí ve francouzském Annecy. Začíná se už ve čtvrtek ženským sprintem i s Markétou Davidovou. Postupem sezony by mohly přijít i lepší výsledky celé reprezentace.

„Tým se možná dneska trošku hledá, ale myslím, že po Vánocích se rozjede a výsledky přijdou. Český divák je naladěn na stupně vítězů, ale konkurence je hrozně těžká. Každé umístění do 15. místa je prostě dobré. Věřím, že tým je připraven k olympijským hrám,“ věří Jindřich Šikola.