Čeští biatlonisté se přesouvají do Hochfilzenu, nejlepší individuální výsledek v Kontiolahti získala Davidová

Biatlonisté za sebou mají nabitý první týden nového ročníku Světového poháru. Kromě štafety museli zvládnout vytrvalostní závod, sprint a také stíhačku. Právě v té vybojovala Markéta Davidová nejlepší český individuální výsledek, když se dokázala posunout ze startovní 22. pozice až téměř na rozšířené pódium pro šest nejrychlejších závodnic. Kontiolahti 10:58 5. prosince 2022

„Cením si její střelby. Střílí rychle a dobře a zúročila tak to, co předvádí na tréninku. Nebojí se toho. Je to skvělý příslib do budoucna,“ hodnotil pro Radiožurnál asistent trenéra žen Jiří Holubec dvě položky stíhacího závodu, na kterých minula Markéta Davidová i přes rychlou střelbu jen jeden terč.

Česká biatlonová jednička se tak s finským Kontiolahti rozloučila nejlepším individuálním výsledkem nové sezóny a s celým týmem už má zabaleno do rakouského Hochfilzenu.

„Myslím, že není prostor vymýšlet žádné novinky. V úterý mě čekají masáže, ve středu rychlý trénink a ve čtvrtek závodíme,“ připomněla Markéta Davidová fakt, že biatlonová sezona pokračuje bez přestávky.

Už ve čtvrtek tak spolu se s dalšími reprezentantkami postaví na start sprintu na 7,5 kilometru.

Na změnu prostředí se už těší nejzkušenější z českých biatlonistů Michal Krčmář, a to pak hlavně díky fanouškům, kteří podle něj udělají po nucené covidové pauze na stadionu v Hochfilzenu tradičně skvělou atmosféru.

„Bude pro nás velké zpestření, že lidé budou po covidové pauze opět chodit. Myslím, že za námi dorazí i někteří Češi. Celkově se těším do střední Evropy, na Hochfilzen a na Francii,“ doplnil v odpovědi Michal Krčmář i francouzské Le Grand Bornan, kam se biatlonisté v nabité sezóně budou stěhovat hned následující týden.

Všichni kluci se v dnešní stíhačce v Kontiolahti posunuli nahoru. ⬆ Bimba budou mrzet 2 chyby na závěrečné stojce, jinak by z toho bylo lepší než 23. místo. Naopak Mikys v cíli zářil, má první body za 32. příčku. Skvěle běžící Karlos dojel 44. pic.twitter.com/NWhTF5JWxD — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 4, 2022