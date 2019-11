‚Necítím se jako česká ženská jednička.‘ Biatlonistka Davidová si před novou sezonou tlak nepřipouští

„Myslím si, že jiná pro mě byla minulá sezona, kdy jsem objela poprvé všechny závody Světového poháru. Před touhle se pro mě už nic nemění,“ řekla Davidová Radiožurnálu.

Těžko říct, zda se Markéta Davidová těmito slovy snaží vědomě setřást veškerý tlak, anebo si ho prostě skutečně skoro vůbec nepřipouští. Protože ať chce, nebo ne, do téhle sezony už nevstupuje jako juniorka, od které se vlastně nic moc nečeká a může jen překvapit.

Tak to zkrátka chodí – sportovec se párkrát postaví na stupně vítězů, jeho fanoušci si na to velmi rychle zvyknou a chtějí podobné momenty vídat stále častěji. Ale hlavně prý, prosím, neoznačujte Davidovou za českou jedničku.

„Rozhodně se necítím jako česká ženská jednička a byla bych strašně ráda, kdyby se tohle v Česku přestalo říkat. Myslím, že se tak necítí nikdo z nás, ať se to říká o komkoliv. Tlak na mě možná bude trochu větší, ale nebude to nic, s čím by se nedalo pracovat,“ myslí si dvaadvacetiletá biatlonistka.

To ostatně Davidová ukázala v prověrce před novou sezonou. Před týdnem v norském Sjusjoenu skončila ve skvěle obsazeném závodě s hromadným startem šestá.

Nespoutané mládí

„Má jednu ohromnou výhodu. Ona je mladá a to nespoutané mládí může převýšit stres a pocit zodpovědnosti. Neobhajuje žádný titul ani celkové pořadí, spíš do toho vstupuje. Letos se jí může povést daleko víc věcí, ale také to může být o něco horší. Každý se pořád učí, nikdy není zítřek stejný, jako byl včerejšek,“ řekl sportovní ředitel českého biatlonu Ondřej Rybář.

Jistě, zrovna Davidová se má pořád hodně co učit, a hlavně na střelnici. Na trati je většinou jednou z nejrychlejších, ale trefit všech pět terčů, to je často trochu problém.

„Dobrý střelecký závod je vždycky jeden z těch lepších, pro můj pocit. Zkoušela jsem střelbu zrychlovat, ale je to o nastřílených závodech,“ dodala Davidová s přáním přesné mušky.

Poprvé se v nové sezoně Světového poháru představí za týden ve švédském Östersundu.