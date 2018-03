Kdo je Markéta Davidová? Zlatá naděje českého biatlonu, která věří na jednorožce

„Je to super. Před startem jsem byla strašně unavená, protivná a tak. Jen jsem doufala, že budu dobře střílet, už to byla fakt hrana. Ne že bych jim to přála, ale i ostatní zaváhaly. Dost se chybovalo, to byla moje výhoda,“ líčila Radiožurnálu Markéta Davidová po zisku titulu juniorské mistryně světa ve stíhacím závodě.

V Otepää zažila zatím nejlepší dny své kariéry, ke zlatu ze stíhačky přidala ještě stříbro ze sprintu. Stříbrnou a bronzovou medaili navíc získala už před dvěma lety v rumunském Cheile Grădiştei.

Sportovní geny má usměvavá blondýnka po rodičích, maminka hrála volejbal, táta basket. Sama Markéta už odmala vyhrávala závody v běhu na lyžích, v roce 2010 přidala i střelbu a z „Makuly,“ jak si nechá říkat, se stala biatlonistka.

'Odstřelený' trenér

V mládežnických kategoriích vyčnívala, ale mezi dospělé ji definitivně dovedl až Jindřich Šikola. Bývalý reprezentační trenér, který kdysi vytáhl Veroniku Vítkovou, se stáhl. Občas říká, že byl odstřelen. Nyní je osobním koučem Davidové a zároveň trenérem juniorské reprezentace.

Markéta Davidová Narozena 3. ledna 1997 v Janově nad Nisou Přezdívka: Makula Juniorská mistryně světa ve stíhacím závodě 2018 Bilance na juniorských MS: 1 zlato, 2 stříbra, 1 bronz Nejlepší výsledek na OH: 15. místo (2018) Nejlepší výsledek v SP: 28. místo (Ruhpolding 2017)

„Povedlo se nám to, že máme mistryni světla. Pro český biatlon je to velký úspěch a hlavně příslib do budoucna. Člověk musí být opatrný, musí být zdravá a musí na sobě dál pracovat. Největší její rezervy jsou na střelnici a myslím, že to rok dva potrvá, aby střelba byla opravdu stabilní,“ tuší Šikola.

„Lidsky jsme si sedli a rád bych s ní rád dál spolupracoval, ale to není na mně,“ dodává trenér a často mu děkuje i jeho svěřenkyně. Šikolovi patřilo poděkování na sociální síti po 15. místě na olympijském sprintu i naživo v Otepää.

'Věřím na jednorožce'

Na sociální síti na sebe extrovertní „Makula“ prozrazuje leccos. „Věřím na jednorožce. Koně na prvním místě, zbytek počká,“ píše hned v popisku svého instagramového účtu. Hodně fotografií pořizuje právě z koňského hřbetu a oblíbená má i další zvířata.

Ta jsou ostatně i náplní jejího studia, konkrétně oboru Rehabilitace a asistenční práce se zvířaty na ČZU v Praze. V budoucnu se tak bude moci věnovat například výcviku vodících psů, hipoterapii nebo canisterapii.

Skok mezi elitu

Nyní ji ovšem čeká těžší úkol. Na olympijských hrách překvapila, má i první body ve Světovém poháru, mezi juniorkami září, ale cesta na seniorský vrchol je ještě dlouhá.

Z posledních deseti juniorských světových šampionátů má zlatou medaili celkem 92 biatlonistů, ale jen osm z nich získalo velký titul i mezi absolutní elitou.

Podaří se Markétě Davidové napodobit třeba Lauru Dahlmeierovou, Hannu Öbergovou nebo Gabrielu Koukalovou?

„Mezi juniorským a dospěláckým biatlonem je hrozně velký skok, je tam ještě moc práce. Takových lidí je pomálu a já nevím, jestli já k nim patřím. Uvidíme, co bude dál,“ uznává Davidová.

Aktuálně největším vzorem může být jen o rok starší Švédka Hanna Öbergová. Dvojnásobná zlatá medailistka z minulého juniorského šampionátu získala v Pchjongčchangu dvě medaile.

„Celý systém švédského biatlonu je pro nás inspirací. To, co Švédi předváděli na olympijských hrách, bylo něco neuvěřitelného, jako po běžecké stránce, tak po té běžecké,“ říká Jindřich Škola.