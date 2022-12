Měla jsem skvělou startovní pozici, ke konci už mi docházely síly, říká bronzová medailistka Davidová

Biatlonistka Markéta Davidová má další medaili ze Světového poháru. Po čtvrtečním druhém místě ve sprintu si v pátek doběhla ve stíhacím závodu pro bronz. O startovní pozici, závěrečné únavě i ztrátě koncentrace při střelbě mluvila česká sportovkyně ihned po skončení závodu pro Radiožurnál Sport. Hochfilzen 15:01 10. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Markéta Davidová | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Jak vám je jako třetí ženě stíhacího závodu v Hochfilzenu?

Jsem teď hlavně hodně unavená, dneska to bylo fakt bolavé.

Bylo to pro vás vůbec první umístění na stupních vítězů ve stíhacím závodě Světového poháru v kariéře. Čím to, že to tentokrát vyšlo?

Těžko říct, samozřejmě jsem měla dobrou startovní pozici. Jsem ráda, že jsem to dokázala dotáhnout do konce.

Vleže jste zase neminula ani jeden terč, vaše úspěšnost je skoro stoprocentní. Cítíte se vleže sebejistě?

To bych úplně neřekla, ale myslím si, že se mi zatím daří dělat věci správně, na první dobrou. S ležící polohou nemám problém, to je základ.

Při první položce vestoje naopak přišly vaše jediné dvě chyby. Co se tam stalo podle trenéra Jiřího Holubce?

Nechala jsem se rozhodit svojí první ranou a pak jsem se úplně nedostala do toho správného rytmu. Malinko mi utekla koncentrace.

Po poslední střelbě jste vybíhala jako druhá, ale pak vás předběhla Norka Tandrevoldová. Docházely vám síly?

Docházely. Ke konci už to bylo opravdu těžké.