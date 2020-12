Biatlonistka Davidová je v dobré formě. Aby se dostala na stupně vítězů, potřebuje ale zlepšit střelbu

Jaké to je střílet jako vedoucí žena závodu, to už z nedělní stíhačky Markéta Davidová ví, ostatně do čela dostala v sobotu i českou štafetu, ale zatím všechny slibně rozjeté individuální závody aspoň trochu pokazila.

Po první položce v čele, na konci devátá. Davidovou ve stíhacím závodě srazily tři chyby na střelnici Číst článek

Byla by potřeba... „Myslím ještě trochu lepší střelba. Bohužel. Nebo třeba aspoň rychlejší, ale raději bych byla, kdyby byla přesná,“ řekl Radiožurnálu.

Ale zdá se, že je to na dobré cestě. Zatímco v Kontiolahti měla Davidová střeleckou úspěšnost jen 70 procent, v Hochfilzenu se dostala na 88. A to ještě dvě chyby byly jen velmi těsné.

„Musí pokračovat v té práci, kterou dělá. Hodně jsme se tomu věnovali v tréninku a jde to správným směrem. Na lyžích je rychlá, takže když to takhle půjde dál, tak stupně vítězů přijdou,“ je přesvědčený norský trenér Markéty Davidové Egil Gjelland.

Davidová ve sprintu v Hochfilzenu skončila kousek od medaile. Českým biatlonistům se nedařilo Číst článek

A potenciál o ně minimálně bojovat ukázal i Michal Krčmář, vždyť na posledním úseku mužské štafety byl nejlepší ze všech. A to i v konkurenci lídrů průběžného pořadí světového poháru Nora Johannese Bö, Švéda Samuelssona a Francouze Fillona Mailleta.

„Musím do toho závodu vlítnout a svým způsobem tam i něco přiriskovávat. Nesmím jezdit nějakou údržbu. Jen tak se dokážu podívat na pódium. Ukázalo mi to cestu, že to jde,“ popsal Krčmář.

Slibné záblesky zkusí čeští biatlonisté prodat v dalším kole světového poháru, které budou od čtvrtka do neděle znovu tady v Tyrolsku.