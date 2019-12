Na trati jsem fakt trpěla, na víc nebylo, hodnotí Davidová 11. místo ve vytrvalostním závodě

Biatlonistka Markéta Davidová skončila ve vytrvalostním závodě Světového poháru jedenáctá, ale i tak se z českých závodnic umístila nejlépe. Z vítězství se radovala Francouzka Justine Braisazová a česká reprezentantka je podle svých slov ráda, že ji teď čeká den odpočinku. Östersund 20:29 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová dojela ve vytrvalostním závodě na 11. místě | Foto: Anders Wiklund | Zdroj: Reuters

Na úspěšný sprint, ve kterém skončila třetí, sice nenavázala, biatlonistka Markéta Davidová se v celkovém hodnocení Světového poháru přesto posunula na druhé místo. Svůj výkon ale hodnotí vesměs pozitivně.

„Já myslím, že úplně špatné to není, ale na trati jsem fakt trpěla. Na víc nebylo. Myslím, že ta střelba za tři není ve výsledku tolik, ale rychleji to prostě nešlo,“ řekla Radiožurnálu Davidová, která mohla litovat třech chyb na střelnici.

„Trochu mě to samozřejmě mrzí, protože jsem se cítila dobře, ale když to není více než za jedna, tak je to ještě pořád dobrá střelba. Bohužel dnes v to bylo za tři a to už je moc.“

I tak ale Davidová získala důležité body do celkového hodnocení Světového poháru, ve kterém jí aktuálně patří druhá pozice před vedoucí Itakou Dorotheou Wiererovou. Dvaadvacetiletá rodačka z Janova nad Nisou se teď hlavně těší na volný den.

„Už se těším, že v neděli jedeme jen šest kilometrů. Letos nebudeme mít mikulášskou akci, ale něco si na nás určitě vymyslí,“ řekla Markéta Davidová ve švédském Östersundu rozhovoru pro Radiožurnál.