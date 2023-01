Klepal jsem se jako ratlík, komentoval biatlonista Krčmář počasí v Pokljuce. Davidová se těšila na postel

Profesionálního biatlonistu by déšť neměl zaskočit, ale kdyby si mohl vybrat, rozhodně by preferoval úplně jiné podmínky. Jenže dešti ani větru neporučí, a tak Češi v závodě smíšených štafet na Světovém poháru ve slovinské Pokljuce čelili i mokru. A na rozbředlé trati nakonec dojeli sedmí. Pokljuka 16:57 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

V závěru víkendu už jste se možná trochu připravovali na start nového pracovního týdne. To zmoklá biatlonistka Markéta Davidová se po sedmém místu ze závodu smíšených štafet na Světovém poháru ve Slovinsku těšila na postel, jídlo a pohodu.

„Asi jsem to úplně nepokazil, ale úplně jsem tomu taky nepomohl. Mám toho plné kopačky, takže jsem byl rád, že jsem to na té stojce dobil, protože jsem se tam klepal jak ratlík.“

Když se Krčmář převlékl a odpovídal na otázky u mikrofonu Radiožurnálu Sport, už se neklepal, už stál pevně na nohou, a když na dálku sledoval střelbu Terezy Voborníkové, ještě stále věřil v solidní výsledek.

„Taky fandím. Terka dala nulu krásnou, rychlou a odjíždí na šestém místě,“ komentoval aktuálně nejlepší český biatlonista snažení své reprezentační kolegyně.

Počasí nepřálo

Jenže k medailovým pozicím už se Češi posunout nedokázali, Markéta Davidová nakonec dovezla českou štafetu do cíle na sedmém místě – zrovna dvakrát nejásala, ale spíš než výsledek ji trápilo to mokro všude kolem.

„Počasí nám úplně nepřálo. Už je to dlouhé a ještě to počasí, které tomu úplně nepřidává. Už jsme docela mokří z toho nástřelu, takže to už pak nehraje roli. Teď jsem docela unavená, tak se těším na postel a na jídlo a na pohodu.“

Dlouho ale Davidová relaxovat nebude, už v pondělí se českým přesune do dějiště dalšího Světového poháru, do německého Ruhpoldingu.