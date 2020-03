Dokázal si zbytek startovního pole namazat na chleba, říká Šlesingr o končícím Fourcadovi

Asi největší pád ve své kariéře zažil až po vůbec posledním závodě a paradoxně to přišlo těsně poté, co z nejvyššího ze stupňů vítězů skočil ukázkovou šipku do hloučku dalších Francouzů. Ti ho dvakrát vyhodili do vzduchu, jenže pak už svého hrdinu neudrželi a Martin Fourcade skončil na zemi.

Zvedal se sice s bolestivou grimasou, ale pak už se v jeho tváři střídaly úsměv i dojetí a v rozhovoru pro server 20 minutes pak mluvil o tom, že se pro odchod rozhodl ve správný čas a loučí se s pocitem naprostého klidu.

„Nezačal jsem kdysi dělat biatlon s cílem přepisovat historii nebo být nejlepší na světě. Dělal jsem to proto, že jsem chtěl sportovat a být u toho obklopen přírodou a pak i svými fanoušky. Proto mi to teď přijde neskutečné. Když postupně získáte tolik medailí, musíte na to být pyšní. A já jsem na to opravdu moc pyšný,“ řekl.

Kdyby teď Martinu Fourcadovi přišlo, že má najednou až příliš volného času, mohl by se na minimálně na několik hodin zabavit tvorbou jakéhosi inventáře svých úspěchů. Pak by napočítal pět vítězství na olympijských hrách, třináct titulu mistra světa a celkem 179 medailí ze závodů Světového poháru.

Všechny své medaile ale doma nemá, vždyť třeba před třemi lety v Novém Městě na Moravě věnoval své zlato malé fanynce, která na něj mávala z tribuny. Hledat nějaké kaňky na Fourcadově kariéře je hodně troufalé a zmínit můžeme snad jedině to, že se mu nepovedlo překonat rekordy legendárního Nora Oleho Einara Bjerndahlena.

„Zbytek startovního pole si dokázal docela dobře namazat na chleba. Dřou všichni, ale rozdíly potom stejně někde vyvstanou, s tím se člověk rodí. Asi mu bylo dáno trošku víc,“ říká dlouholetý soupeř úspěšného Francouze Michal Šlesingr.

Martin Fourcade se po ukončení kariéry se sportovním prostředím neloučí definitivně, kandiduje totiž do komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru na rok 2022.