Biatlonový fenomén Martin Fourcade slaví 30. narozeniny. K překonání Bjørndalena mu chybí 23 výher

Málokdo ve svém sportu dominuje tak jako on. Martin Fourcade se během své kariéry stal symbolem mužského biatlonu. Fenomenální Francouz vyhrál vše, co se vyhrát dalo. Do sportovního důchodu se ale zatím nechystá a právě dnes (pátek 14. září) slaví své 30. narozeniny.

Někteří lidé by téměř poslepu dojeli z domu do práce, biatlonista Martin Fourcade má podobně zautomatizovanou cestu na stupně vítězů. V individuálních závodech Světového poháru se mezi tři nejlepší vešel více než sto třicetkrát. A zatím se nezdá, že by se na tom v nejbližší budoucnosti mělo něco měnit. Jak říká český biatlonista Michal Šlesingr, Fourcade je totiž výjimečný talent.

„Mě vždycky pobaví, když si někde přečtu nějaký komentář, že je vidět, že někteří trénovali a někteří na to kašlou. Dřou všichni, ale pak ty rozdíly někde nějaké jsou, s tím se člověk rodí. Jemu bylo asi dáno trošku víc,“ říká o francouzském biatlonovém fenoménu český biatlonista.

S flintou na zádech běhá Fourcade pravidelně mezi nejrychlejšími závodníky a když se k tomu přidá rychlá přesná střelba, vítězná kombinace je na světě. Jakékoliv slabé stránky se u francouzského biatlonisty hledají těžce. On sám ale přiznává, že nějaké existují.

„Znám své slabiny, mám jich hodně. Ale jsem jediný, kdo o nich ví. Přemýšlím o nich na každém tréninku, po celý rok. A jaké jsou? Zeptejte se mé manželky, ta vám jich řekne spoustu,“ řekl Fourcade s úsměvem v rozhovoru pro Mezinárodní biatlonovou unii.

Bjørndalenův rekord na dosah

K vyrovnání rekordu Nora Bjørndalena v počtu výher v individuálních závodech Světového poháru chybí Fourcadovi 22 triumfů. Jestli se historické tabulky budou přepisovat, ukáže až čas. Po konci kariéry by Francouz chtěl zůstat u biatlonu, v jaké pozici ale zatím neví.

„Je to sport, který miluju, spojil jsem s ním celý život. Nedokážu si představit, že bych v budoucnu v biatlonovém prostředí nijak nepůsobil. Trenér ze mě ale asi nebude, to není nic pro mě. Myslím si, že bych se v té roli necítil dobře. V biatlonu je ale hodně věcí, co bych mohl dělat,“ dodává francouzský biatlonista Martin Fourcade.

