Najednou jsem zjistil, jak je jednoduché prohrát, říká Fourcade. Ve žlutém pojede teprve potřetí

Martin Fourcade a žlutá, to dlouhé roky patřilo k sobě. Nosit dres téhle barvy pro lídra Světového poháru bylo pro francouzského biatlonistu naprosto samozřejmé, vždyť sedmkrát v řadě vyhrál celkové hodnocení elitního seriálu. Až suverén Johannes Bö zavedené zvyklosti změnil. Nor si ale teď dává z rodinných důvodů pauzu, a tak si Fourcade ve čtvrtek může znovu obléct dres své oblíbené barvy. Ruhpolding 12:52 16. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Martin Fourcade | Zdroj: Profimedia

Cítil se neporazitelný, ale rychle zjistil, že prohrávat může celkem snadno. Teď už po loňské krizi francouzský biatlonista Martin Fourcade znovu vítězí, a dokonce se vrátil do čela Světového poháru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co říkají čeští biatlonisté o formě Martina Fourcada si poslechněte v příspěvku

„Má to teď samozřejmě trochu lehčí. Když si ‚šílený pán‘ dal chvíli oraz,“ okomentoval pro Radiožurnál český reprezentant Michal Šlesingr přestávku Johannese Bö, který má ze svých 32 posledních individuálních startů 21 vítězství. Absence velkého rivala jako by Fourcada povzbudila.

Minulý týden vyhrál Francouz oba závody v Oberhofu a díky tomu ve čtvrtek znovu oblékne dres lídra Světového poháru.

„Je to pro mě velká satisfakce a jsem na to hrdý. Dříve jsem měl žlutý dres od prvního závodu až do finále Světového poháru. Postupem času mi to přišlo úplně normální, stal se z toho takový zvyk,“ vzpomínal Fourcade na úspěchy z minulosti.

Zmizela radost ze sportu?

Jenže v minulé sezóně pětinásobný olympijský vítěz a jedenáctinásobný mistr světa vyhrál pouhé dva závody a místy se zdálo, že ztrácí i radost ze sportu. Že nebyl připravený přijít o trůn biatlonového krále.

„Loni se v tom dost trápil, protože mu to nešlo od začátku, a myslím, že ho to pak srazilo psychicky a byl z toho špatný,“ všiml si Šlesingr.

„Minulý rok jsem změnil svůj přístup ke sportu. Předtím jsem se cítil neporazitelný a najednou jsem zjistil, jak je to jednoduché prohrát. Teď se mi zase zvedá sebevědomí, protože vím, že na to zase mám,“ dodal jedenatřicetiletý Fourcade.

Otázkou je, jak to bude vypadat, až se po rodinné pauze Johannes Bö zase postaví na start, jestli znovu nebude vládnout on.

„Garantuji vám, že až se vrátí Bo, tak to bude stejné. Ale to je jen můj názor,“ říká Ondřej Moravec. Každopádně si mezitím může Martin Fourcade vytvořit takový náskok, aby minimálně útočil na osmý velký křišťálový glóbus pro vítěze Světového poháru.