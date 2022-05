U českých biatlonistů vidím potenciál. Chci vyhrávat, ale chce to čas, říká nový střelecký trenér Emmons

Čeští biatlonisté už trénují s novým střeleckým koučem Matthewem Emmonsem. Aby měli co nejlepší poznatky, vybral si olympijský vítěz ve střelbě pro úvodní soustředění Letohrad, který má ze všech českých areálů nejvíc krytých stavů s elektronickými terči. „Nejdřív si musím zvyknout na to, co dělají, jaké mají polohy a stereotypy střelby. A oni si musí zvyknout na mě, jak myslím a pracuju,“ vysvětlil Emmons v rozhovoru pro Radiožurnál. Letohrad 15:40 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina a Matthew Emmonsovi, střelečtí poradci českého a amerického biatlonu | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Jste novým střeleckým trenérem českých biatlonistů, jak vám to zní?

Je to velká, ale dobrá změna. Jsem zatím spokojený, kluci jsou vážně šikovní, a hlavně hodní. Mám pocit, že jsem tady doma.

S českými reprezentanty spolupracujete pár dní. Co jste zjistil jako první?

To chce čas. Nejdřív si musím zvyknout na to, co dělají, jaké mají polohy a stereotypy střelby. A oni si musí zvyknout na mě, jak myslím a pracuju. Samozřejmě si také musím zvyknout na český biatlon, možná trénují jinak, než jsem zvyklý, což je úplně v pohodě. Zatím velké změny neděláme, pracujeme dál.

Takže spíš pozorujete, jak kdo pracuje?

To je spíš ono. Musím porozumět, jaké mají silné a slabé stránky. Až porozumím, co dělají a proč, tak můžu něco dělat já. Už jsme probrali třeba některé polohy, vleže nebo i něco vestoje, když jsem viděl něco, co nebylo úplně ideální.

Ptal jste se hodně na to, proč dělají věci tak, jak je dělají?

Přesně tak, velká část je o tom, jak mluvíme a myslíme. Část toho je technika, jak leží a jak stojí, ale důležitá část je i myšlení, psychologie.

Je podstatné, že máte hodně času do začátku sezony na konci listopadu?

Ano, začátek je nejdůležitější pro střelbu, teď uděláme základ. Pak přejdeme na rychlost a závodní strategie, jak to všechno skloubit dohromady.

Je teď potřeba co nejvíc střílet, nebo spíš pilovat detaily?

Je to kombinace. Dneska děláme spíš vytrvalost, střílíme hodně vleže, je to náročné na lokty i na mozek, musí držet koncentraci déle než třicet sekund jako při závodě. Odpoledne uděláme to samé vestoje. Pozítří si děláme takový test, který bude spíš informační pro mě.

Co bylo hlavním důvodem konce u amerických biatlonistů?

Bylo jich několik. Chtěl jsem zůstat trochu víc doma. Když skončíme, jsem za tři hodiny doma a mám klid. Navíc jsem znal lidi tady a vidím v nich potenciál. A já chci vyhrát, vždycky jsem byl takový. Chceme tu práci udělat šikovně. Kluci jsou šikovní a mají potenciál. Pokud zvládneme dotáhnout střelbu, budoucnost může být moc hezká.

Psychika, nebo technika?

Ve střeleckých statistikách byli někteří čeští biatlonisté na naprostém dnu. Ať už Mikuláš Karlík, nebo Adam Václavík. Je to pro vás výzva?

Já to beru jako příležitost. Každý člověk je jiný. Teď začneme nový cyklus, máme ještě čtyři roky do olympiády. Vím, že bude v Novém Městě mistrovství světa za pár let, ale musí to být postupné. Kluci na to mají chuť a chtějí, to je základ.

Jde u nich o problémy psychického, nebo technického rázu?

Je to vždycky kombinace. Když člověk nemá technický základ a stabilitu, nejde to. Proto teď pracujeme na základech techniky, pak budou mít jistotu. Pak jsou tam další věci, jak závodit. Musí mít nějaký recept. Když přijedou na střelnici a přesně ví, co mají dělat, dopadne to.

Jak vypadá kooperace s hlavním trenérem Michaelem Málkem, který měl předtím střelbu na starosti?

Musíme o střelbě hodně debatovat. Já nebudu všude. Musíme být na stejné vlně, ovšem každý názor nemusí být stejný. Zatím je spolupráce úplně v pohodě, je to hodný a klidný člověk.

Troufnul byste si říct naopak i něco k lyžování?

Na to se spíš ptám. Tak nějak rozumím technice, ptám se, proč to děláme takhle a co se učíme, včera jsme to rychle probrali. Protože já tomu chci rozumět.

Jak jste na tom s lyžováním?

Miluju to. Nejsem na takové úrovni, ale když mám v zimě čas, jdu na lyže.

Sportovní střelec Matthew Emmons (vpravo) slaví zlatou olympijskou medaili v Athénách v roce 2004, ovládl malorážku na 50 metrů | Zdroj: Reuters

Vaše žena Kateřina pomáhala před pár lety i seniorským biatlonistům. Bavili jste se o tom?

Rozhodně. Když jsem byl v Americe, mluvili jsme o tom. Ale neptal jsem se moc, pak by to bylo trochu blbé, byli jsme v podstatě konkurenti. Já už jsem ale sám věděl, jaké mají kluci zvyky a jací jsou. Věděl jsem, že jsou šikovní a hodní.

Kromě amerických biatlonistů jste pomáhal i českým sportovním střelcům. Půjde to skloubit?

Alespoň letos se budu snažit, uvidíme, co dál. Ale kluci jsou samostatní. Navíc jsme pořád v kontaktu. Ale pokud bych s nimi měl skončit, je to smutné, protože výsledky furt rostou. Dohromady mají možná pět šest medailí ze Světových pohárů. Možná to však znamená, že už je práce hotová.

Jaké si s českými biatlonisty dáváte cíle?

Abych s nimi něco vyhrál. Musíme to probrat a porozumět, jak kluci myslí a jakou mají psychologii. Zatím je brzo, chvíli bych počkal. Ale pro sebe nějaké cíle mám. Musím mít.