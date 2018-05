Nejen sportovní, ale i akademické tituly se snaží sbírat někteří čeští biatlonoví reprezentanti. Mezi nimi i stříbrný medailista z letošních zimních olympijských her Michal Krčmář. Po absolvování bakalářského studia trenérství si dal kvůli olympiádě roční pauzu. Na fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně se ale vrací - magisterský titul chce získat v oboru kondiční trenér. Brno 16:05 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijský medailista Michal Krčmář | Zdroj: Reuters

„Já se tady ve škole odreaguju. Měl jsem vždy štěstí na spolužáky a takovou partu lidí kolem sebe. Takže pro mě bylo hrozně příjemné sem jezdit po sezoně, byla to taková relaxace. Samozřejmě jsou tam i ty zkoušky, to už je taková míň příjemná část,“ vysvětluje Michal Krčmář, proč se i po zisku olympijského stříbra rozhodl vrátit na vysokou školu.

Slova jako odreagování a relaxace zní v souvislosti se studiem pro někoho možná až trochu nepatřičně.

'Člověk může lehce zakrnět.' Krčmář s Puskarčíkovou stíhají kromě biatlonu i vysokoškolské studium

„Sportovní život je takový, že člověk může lehce zakrnět. Opravdu je to takový stereotyp, který furt běží dokola. Z tohoto hlediska to beru, že nechci zůstat zakrnělý,“ říká Krčmář.

Rozvoj osobnosti je pro úspěšného biatlonistu příjemný efekt studia, hlavní motivaci má ale jinou.

„Kdykoli můžu udělat špatný pohyb, můžu skončit se sportem. A přece jenom biatlon není sport, který by mě zabezpečil po dvou sezonách do konce života. A já bych to ani nechtěl,“ vysvětluje Krčmář.

V oblasti sportovních úspěchů je Krčmář mezi svými spolužáky výjimečný. Když ale přijde na odevzdávání seminárních prací, od většiny se studentů se neliší.

„Říkám, že to šiju horkou jehlou. Když mě začne tlačit čas, tak se do toho opřu a dělám to na poslední chvíli. Ale většinou to dopadne dobře, že to stihnu udělat. Kolikrát si říkám, že příště začnu dřív a že to budu mít víc v klidu. Ale prostě to tak mám nastavené,“ usmívá se český biatlonista.

To Krčmářova kolegyně z biatlonové reprezentace Eva Puskarčíková je zodpovědnější studentka. V tomto semestru chce ukončit magisterské studium učitelství tělovýchovy, a tak psala diplomovou práci i na olympijských hrách.

„Já jsem se snažila na diplomové práci pracovat v průběhu roku, abych toho na jaře neměla moc. Takže jsem všechno zvládla a teď mě čekají už jenom státnice,“ říká Puskarčíková.

Zatímco Puskarčíková magisterské studium ukončí, Krčmář ho v září zahájí, poprvé v roli olympijského medailisty. Ostychu ze strany budoucích spolužáků se ale neobává.

„Vůbec ne, takhle to nebereme. Právě proto to prostředí je tady super, protože tady nikdo neřeší, kdo co je. Jsme normální lidi, co chtějí tu školu vystudovat. A toho já si neskutečně vážím. Vyhledávám tyhle party lidí, tento kolektiv,“ těší se bakalář Michal Krčmář, až si zase jednou nabalí na cestu místo lyží a pušky propisky a poznámkový blok.