‚Je to obrovsky krásný pocit tady závodit.‘ Biatlonisty podporovalo na trati přes 22 tisíc fanoušků

„Je to obrovsky krásný pocit před těmi lidmi závodit. Děkuju jim za to, že tohle můžu zažívat. O to víc se jim chce člověk předvést a teď mě mrzí, že to nebylo úplně ono,“ popisoval pro Radiožurnál po závodě v cíli dvacátý Michal Krčmář.

Byl jsem nervózní, ale není to propadák, hodnotí Krčmář 20. místo a vyhlíží posun ve stíhačce Číst článek

A vlastně za to mohli i fanoušci, i když jim to Krčmář pochopitelně nevyčítal. Zatímco na olympijských hrách právě ve sprintu získal stříbro, tady v Novém Městě se s touhle atmosférou nevyrovnal, minul hned první terč a skončil dvacátý.

„Myslím, že není za co se schovávat. Byl jsem nervózní jako prase. Moc jsem chtěl se předvést doma. Ten výkon nebyl uvolněný,“ uvědomoval si Krčmář.

Ale ne každého z Čechů zaplněná Vysočina Aréna vynervovala, nejmladší z nich Jakub Štvrtecký byl až do druhé střelby nejlepším domácím reprezentantem, a i když body nakonec nezískal, tak aspoň poprvé v kariéře prošel do stíhacího závodu, a dal si tak dárek k dnešním dvacetinám.

„Ty lidi, co nás hnali na trati, byli vážně super. Taťka dovezl nějaké frgály, protože pocházím z Valašska, tak nabídnu na oslavu všem členům,“ přibližuje Štvrtecký.

Snad dodají dost energie českým biatlonistkám do sprintu, který začne v půl šesté a ze kterého znovu všechno podstatné uslyšíte na Radiožurnálu.