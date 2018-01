Na střelbě mě tlačí bota, uznává Krčmář. Při poslední položce se bál diskvalifikace

Michale, nejste trošku zklamaný, protože šesté místo bylo blízko.

Malý hlodavec ve mně je, mrzí mě to. Ale dneska na to nebylo, na trati jsem nebyl tak silný jako včera. Nechal jsem tam maximum, ale neměl jsem na to.

Chyběly vám i vteřiny ze střelnice. Na poslední položce jste přecházel od jednoho stavu ke druhému, co se tam stalo?

Pidrušný přede mnou si blbě spočítal stavy nebo blbě rozuměl. Stoupnul si na jedenáctku, ale všimnul si, že desítka je volná, takže se posouval. Já si vždycky hlídám jen závodníka před sebou a jdu hned za něj. Najednou koukám, že je ještě vepředu, tak jsem to musel rychle dohnat.

Bál jsem se, že kdybych zůstal na tom stavu, mohlo by dojít k diskvalifikaci. Je nás, šedesát, dvakrát třicet stavů. Kdyby nás jelo přesně šedesát, tak ten poslední nemá kde střílet. Nevím, jak je to v pravidlech, ale Švýcar za mnou to neudělal. Jestli to je na diskvalifikaci, netuším.

S trenéry jsme také řešili, jestli jste také neměl náboje v komoře, to by také bylo proti pravidlům.

Na flintu jsem jen šáhnul a hned jsem viděl, takže jsem nesahal na závěr a náboje. Přesouval jsem se bez zádrhelu, ale zásobník mi pak vylétl, tak jsem ho chytal. Poslední položka byla taková kostrbatá.

'Ještě nejsme na maximu'

V analýze závodu máte až 54. nejrychlejší střelecký čas. Co na to říct?

Tlačí mě tam bota. Na tréninku se mi daří střílet rychle, ale přijde závod a jsem svázaný, nejsem uvolněný. Z toho pak jsou vteřinky navíc. Moc dobře o tom vím, ale zatím se mi nedaří to prolomit.

Přesto jste byl teď dvakrát za sebou v top 10, čím to je?

Těžko hodnotit. Už ve Francii jsem cítil zlepšení. O Vánocích trenéři postavili trénink, který by nás měl dopředu směrem k olympiádě. Myslím si, že to jde nahoru, ale že ještě nejsme na úplném maximu. Na trati jsem schopný předvést ještě víc.

Když jde forma nahoru, kde to může skončit?

Je to biatlon, takže člověk může jezdit rychleji, ale hůř střílet. Jsem rád za to, jak je to teď, a vůbec nepřemýšlím o tom, co bude. Jsem spokojený.