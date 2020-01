Cítil jsem, že to tam je, usmíval se biatlonista Krčmář. Deváté místo je nejlepším výsledkem sezony

I se čtyřmi střeleckými omyly obsadil Michal Krčmář deváté místo – a to je jeho nejlepší výkon od března roku 2018. Biatlonisté museli kvůli kratšímu okruhu v Oberhofu absolvovat před úvodní položkou dvě kola, takže měli v nohách pět kilometrů.

„Já se konečně po roce směju. Celý první trimestr jsem cítil, že to tam je, že mohu jezdit v desítce, ale pořád jsem to nedokázal prolomit. Přiznám se, že to ze mě konečně spadlo a jsem opravdu spokojený,“ řekl Radiožurnálu spokojený Krčmář.

Jak sám uvedl, formu cítil už před závodem a konečně se mu podařilo prodat, na co měl natrénováno. „Cítil jsem to v sobě, ale nechtěl jsem o tom mluvit, protože nebyly výsledky. Byl jsem včera rozbitej po štafetě, ale tělo dobře zregenerovalo. Spal jsem asi devět hodin a dneska jsem měl opět síly. Jsem opravdu rád, baví mě to.“

Zničené lyže

Osmadvacetiletý rodák z Vrchlabí, přiznal, že podmínky v Oberhofu nebyly zrovna ideální a proto si nejlepšího výsledku v sezoně cenní o to více.

„V Oberhofu je kvůli podmínkách opravdu náročné závodit. Vadí mi, že tady zničíme lyže a když pak máte jen dva dobré páry, tak je to ve zbytku sezony znát. Je škoda, že se tady s tím nedokážou popasovat lépe,“ postěžoval si Krčmář.

Dvanáctá místa v obsadili v závodě Ondřej Moravec a Markéta Davidová. Naopak Lucie Charvátová ve větrném počasí nenavázala na jedenácté místo z Francie a obsadila s osmi chybami 27. příčku.