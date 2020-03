‚Ze závodu nic neměli, i tak fandili. Patří jim obrovské díky.‘ Krčmář ocenil fanoušky za plotem

Kvůli obavám z šíření koronaviru to na vlastní oči vidí jen málokdo, ale českým biatlonistům se na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě daří. Na včerejší bronz Markéty Davidové dnes ve sprintu navázal Michal Krčmář, který skončil i díky čisté střelbě čtvrtý. Po příjezdu ze světového šampionátu v Anterselvě přitom nebyl v kdovíjaké pohodě. Nové Město na Moravě 22:09 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Na extraligových stadionech byly v tu chvíli tisícovky hokejových fanoušků, na biatlonovém Světovém poháru nebyl ale žádný. I proto si Michal Krčmář jinak skvělé čtvrté místo úplně dokonale neužil

Krčmář už v týdnu přiznal, že se na domácí závod bez diváků ani moc netěšil, protože atmosféra ve Vysočina aréně je právě to, co dělá místní závod mezi českými reprezentanty tak oblíbeným.

„Vrátil jsem se domů z Anterselvy a začínal jsem cítit, že je to lepší, než na mistrovství světa. Říkal jsem si, že to zkusím prodat právě tady, pak ale přišla ta facka v podobě rozhodnutí, že to bude bez diváků a to mě trochu zlomilo. Ale nepociťoval jsem ztrátu motivace, chtěl jsem jet a fanouškům pak poděkovat na dálku.“

Konečně to prodal

Devětadvacetiletý rodák z Vrchlabí měl podle svých slov stále pocit, že natrénováno má, ale nebyl ze sebe schopen v předchozích závodech vydat všechno a ideální formu tak načasoval právě až do Nového Města na Moravě.

„Jsem rád, že jsem se dostal takhle dopředu. V Anterselvě jsme s Ondrou Rybářem seděli a shodli se, že to určitě není ten potenciál, který v sobě mám. Teď se to ale možná povedlo,“ popisoval své pocity zkušený reprezentant.

Markéty mi bylo líto, přiznal

„Včera jsem v posteli fandil u televize holkám a bylo mi líto Markéty, že si to nemohla užít s diváky. Spíš mě to naštvalo a o to je to horší, že přicházím o emotivní zážitek a Markéta o něj taky přišla,“ litoval svojí parťačku z národního týmu Markétu Davidovou.

Někteří fanoušci se však shromáždili za plotem, aby alespoň na dálku pomohli českým biatlonistům k dobrému výsledku.

„Za to jim patří obrovské díky, chovali se slušně. Přestože z toho závodu asi nic neměli, tak i tak povzbuzovali a byli na těch důležitých úsecích. Klobouk dolů, alespoň na dálku jim děkuji a věřím, že si to tady příští rok užijeme společně,“ poděkoval Krčmář fanouškům.

„Normálně to nedělám, ale dnes jsem si před startem vzal sluchátka a pustil si muziku, protože to ticho bylo opravdu ubíjející,“ dodal Krčmář po svém nejlepším výsledku v aktuální sezoně Světového poháru biatlonistů.