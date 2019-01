‚Nebudu stahovat kalhoty, chci se s tím poprat,‘ říká biatlonista Krčmář o posledních výsledcích

Zatímco úvod sezony zahájil biatlonista Michal Krčmář solidně, poslední výsledky mu tolik radostí nedělají. Umístění na 35. a 50. místě, kterých dosáhl v Oberhofu, nejsou pro olympijského medailistu příliš lichotivá. Možnost ke zlepšení bude mít už v neděli, kdy se jedou štafety. Oberhof 8:35 13. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Michal Krčmář není se svojí formou spokojený | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Chybí mi takové to, že ráno vstanu a člověk je svěží a na pohodu. Ráno to hrozně lámu přes koleno. Chybí mi šťáva. Jsem z toho takový rozpačitý a mrzí mě to. Musím to změnit, abych se dostal do té své pohody. Pak můžu začít závodit a předvádět nějaké výkony,“ hledá Michal Krčmář pro Radiožurnál příčiny špatných výsledků.

Před rokem si přitom v rakouském Oberhofu vyjel první sezónní umístění v top 10 a odrazil se až ke stříbrné olympijské medaili, kterou v jihokorejském Pchjongčchangu vybojoval.

Plány, jak se do pohody dostat, ale Krčmář nemá. „To nevím. Kdybych to věděl, tak už v ní jsem. Mrzí mě to, ale nebudu stahovat kalhoty. Prostě se s tím chci poprat. Může to jít rychle zpátky nahoru. Určitě nebudu upadat do nějaké deprese a budu s tím bojovat,“ říká odhodlaně Krčmář.

Prostor ke zlepšení bude mít už v neděli od 14:30, kdy v Oberhofu startuje mužská štafeta. Ženy odstartují už v 11:45.