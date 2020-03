Půjdu se přihlásit na úřad práce, plánuje Šlesingr po konci kariéry. Promluvil i o své přezdívce

Šlesingr v sobotu v prázdné Vysočina Areně, která byla bez fanoušků kvůli nebezpečí šíření koronaviru, absolvoval poslední závod. Šlesingrova rozlučka s kariérou: 12. místo ze štafety, prázdné tribuny a úleva, že už nebude trpět Číst článek

„Teď už je mi dobře, už mě to ani nebolí. Když už jsem pak neviděl černo, tak jsem zaregistroval, že mi francouzský kolega sundával lyže. Mně se pak ulevilo, že už takhle nebudu trpět,“ řekl Radiožurnálu unavený Michal Šlesingr.

Fanoušci ho potěšili

Rozlučku si možná představoval trochu jinak, ale i tak ocenil fanoušky, kteří českým biatlonistům fandili za plotem.

„Je to škoda, jak už jsem říkal, fanoušci v Novém Městě z toho dělají jeden z nejlepších závodů v sezoně. Bez nich to tu není ono. Spousta z nich ale našla cestu i sem do okolí areálu a stáli tam v bažině za plotem. Klobouk dolů před nimi,“ poděkoval na dálku těm nejvěrnějším fanouškům.

Jedna medaile chybí

Za svoji bohatou kariéru odjel na 422 závodů a to včetně mistrovství světa a olympijských her. Ten nejoblíbenější si ale hned nevybaví.

„Těžko říct, na který budu vzpomínat nejvíc. Bylo jich víc, každý byl něčím specifický, asi se nedá říct jeden konkrétní,“ vzpomíná sedmatřicetiletý biatlonista, kterého trochu mrzí, že na olympijských hrách nevybojoval medaili.

„Nesáhl jsem si na žádnou medaili na olympiádě. V Soči jsem měl pech, měl jsem formu, ale onemocněl jsem a bral antibiotika. Tam mě to mrzí.“

O přezdívce „Boušek“

„Ta přezdívka vznikla už někde na základní škole, ale jak a proč, to už vlastně ani nevím. Kdyby to někdo věděl, tak bych se to taky rád dozvěděl,“ směje se Šlesingr, který nastínil i své plány do budoucna.

Michal Šlesingr | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Půjdu se asi přihlásit na úřad práce a vyčkávat na nabídky nenáročných firem, které nabízejí výhodné podmínky za málo práce a odpovědnosti. Kdyby někdo o něčem věděl, mohl bych to zvážit,“ vypráví s úsměvem na tváři, ale pak zvážní.

„Ale ne, nějaké plány mám, ale zatím to není vytesané do kamene, tak se teprve uvidí,“ dodal a po svém posledním závodě také poděkoval těm, kteří mu vždy fandili.

„Všem našim fanouškům děkuji. Těm, kteří nám drželi pěsti v dobrém i zlém a podporovali nás, ať se dělo cokoliv. Myslím, že jsme jich dokázali v naší republice zblbnout docela dost, tak ať hlavně vydrží.“