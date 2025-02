Přijal jsem roli náhradníka. Trápily mě bolesti zad i covid, přiznává před debutem v Lenzerheide Mikyska

Na loňském světovém šampionátu v Novém Městě na Moravě byl biatlonista Tomáš Mikyska ve vytrvalostním závodu z Čechů nejlepší, letos ve Švýcarsku ale plnil až roli náhradníka. Až do středečního vytrvalostního závodu, kde bude mít v šanci se na nejdelší distanci znovu ukázat a zlepšit si náladu v zatím jinak neúspěšné sezoně plné zdravotních problémů. Lenzerheide 8:19 19. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Mikyska | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přijal jsem roli náhradníka, tato sezona mi nesedla,“ říká Mikyska, který před rokem skončil ve vytrvalostním závodu jako nejlepší z Čechů na 10. místě. To byl vůbec nejlepší mužský výsledek na domácím šampionátu.

Od té doby se v kariéře Mikysky mnohé změnilo. V aktuálním ročníku objížděl Mikyska spíše závody nižší soutěže IBU Cup - mezi elitou se naposledy představil začátkem prosince v Hochfilzenu, kde ho po střevních potížích z Kontiolahti dohnalo totální vyčerpání.

„Je to jiné. Sezona se mi nevyvíjela tak, jak bych chtěl, tak uvidíme. Už se těším,“ přiznává rodák z Ústí nad Orlicí, kterého nemoc srážela už od letní přípravy na sezonu. A následně se ozvaly i bolesti v bederní oblasti.

„To mě poslalo do kopru. Nemoci i covid, ten jsem cítil ještě měsíc poté, bylo to špatné. Byl to nejhorší covid, který jsem dosud prodělal. A trápily mě i bolesti zad, strašně mě omezovaly, bylo to hrozné. Při jednom závodu ve slovinském Osrblie jsem se kvůli bolesti přestal soustředit na techniku a hned jsem věděl, co je důvodem,“ popisuje Mikyska.

Nyní je ale český reprezentant zdravý, žádnou bolest ani přehnanou únavu necítí a je znovu připravený se ukázat - především na střelnici, kde minimálně v českém týmu patří k nejrychlejším. Do vytrvalostního závodu vyrazí jako úplně první ze všech biatlonistů.

Na 20 kilometrech a čtyřech střeleckých položkách se představí také Jonáš Mareček, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Celý závod se startem v 15 hodin odvysílá v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport, Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.