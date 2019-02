Čeští biatlonisté odletěli na mistrovstí světa. Velké ambice ale nemají

„Vloni jsem měl medaili. Nemůžu říct, že budu spokojený s 20. místem. Po sezoně jsem ale střízlivý a nebudu tady házet umístěními na medailích. Pokud se mi ale povede zajet do desítky, tak, vzhledem k tomu, jak se vyvíjela sezona, to nebude vůbec špatný výsledek,“ myslí si Michal Krčmář, který se může uklidňovat, že je na tom podobně jako před loňskou olympiádou.

Tehdy měl na kontě tři umístění v elitní desítce. Teď má jen o jedno méně a není to jediné pojítko. „Loni jsem říkal, že odjíždím docela čerstvý a svěží na olympiádu, nevyzávoděný. A letos mám stejný pocit,“ dodává Krčmář.

To druhá česká medailistka z Pchjongčchangu Veronika Vítková hledá obtížněji oč se opřít. Před rokem odjížděla na vrcholnou akci sezony jako šestá žena Světového poháru. Teď jí patří 43. místo. Snad jen poslední individuální závod Světového poháru, ve kterém trefila všechny terče a skončila devátá, by ji mohl povzbudit.

„Já jsem pořád věřila, že se to musí zlomit. Jsem ráda, že se to podařilo a doufám, že to bude dál pokračovat,“ věří Vítková.

Na mistrovství světa ale Veronika Vítková přece jen raději odletěla se skromným přáním: „Aby mě to v závodě tak strašně nebolelo, netrápila jsem se a on pak z toho třeba vzejde i nějaký výsledek. Nevím, neřeším to.“

Největší šance na dobrý výsledek má z českého týmu Markéta Davidová, která byla v této sezoně pětkrát na stupních vítězů. Kromě medailí si ze Švédska může přivézt i malý křišťálový glóbus za vytrvalostní závody, jejichž hodnocení vede.

„To nevím, na to se už vůbec nechci upínat, protože když většinou začnu nad něčím takovým přemýšlet, tak to nedopadne, takže je lepší nad tím nepřemýšlet,“ řekla s úsměvem Davidová.

Jak čeští biatlonisté na mistrovství dopadnou, se dozvíte z vysílání Radiožurnálu přímo z Östersundu. Šampionát tam začne 7. a skončí 17. března.