Davidovou s Krčmářem zradila v biatlonové smíšené štafetě dvojic střelba, skončili čtrnáctí

Čeští biatlonisté na mistrovství světa v Anterselvě nenavázali na úspěšnou smíšenou štafetu a ve smíšené štafetě jednotlivců, do které nastoupila Markéta Davidová s Michalem Krčmářem, skončili především vinou špatného výkonu na střelnici čtrnáctí. Zlato obhájili Norové Johannes Thingnes Bö a Marte Olsbuová Röiselandová. Anterselva 16:06 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová. | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Norové dobíjeli šestkrát a zvítězili před německou dvojicí Erik Lesser, Franziska Preussová. Třetí skončili Francouzi Emilien Jacquelin a Anaïs Bescondová, ale jejich umístění ještě musí potvrdit rozhodčí, jelikož Jacquelin nechal po poslední střelbě na podložce hůlku.

„Skeptický bych nebyl, našly se tam světlé chvilky a ve finále je to čtrnácté místo ze třiceti štafet. Bylo tam zaváhání, které si v single štafetě nemůžeme dovolit, ale Markéta i Bimbo (Krčmář) bojovali. Jsou to pro ně zkušenosti do budoucna. Chcete-li uspět, musíte střílet bezchybně,“ řekl šéftrenér Ondřej Rybář v České televizi.

Davidová po stojce na svém prvního úseku jela trestné kolo a předala Krčmářovi na 24. místě se skoro minutovým odstupem. Krčmář musel dobíjet pětkrát a v polovině závodu patřilo české dvojici stále 24. místo se ztrátou 1:19 minuty na čelo. Druhý úsek vyšel Davidové o něco lépe, dobíjela vleže i vstoje jednou, a posunula český pár na 22. místo.

Krčmář na závěr zajel dobře, dobíjel jednou vleže, stojku zvládl přesně a vytáhl českou štafetu na konečné čtrnácté místo. „Mrzí mě to trestné kolo. Nechala jsem se unést. Říkala jsem si, že to prostě zkusím, a na stojku ještě nemám, abych to střílela takhle rychle,“ řekla Davidová a doplnila: „Mrzí mě to hlavně kvůli Bimbasovi (Krčmářovi). Chtěl ukázat, že v tomhle závodu nejsme úplně k ničemu, a bohužel se nám to zase nepovedlo.“

Nejlepším českým výsledkem ve dvojicích ve Světovém poháru je šesté místo Gabriely Koukalové s Ondřejem Moravcem z roku 2017. Při premiéře disciplíny na loňském MS dojelo duo Eva Kristejn Puskarčíková, Ondřej Moravec deváté.

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Smíšená štafeta dvojic:

1. Röiselandová, J.T. Bö (Nor.) 34:19,9 (0 trest. okruhů + 6 dobíjení), 2. Preussová, Lesser (Něm.) -17,6 (0+5), 3. Bescondová, Jacquelin (Fr.) -29,8 (0+4), 4. H. Öbergová, Samuelsson (Švéd.) -35,2 (0+7), 5. Häckiová, Weger (Švýc.) -40,6 (0+9), 6. Hauserová, Eder (Rak.) -54,5 (0+4), 7. Kuklinová, Jelisejev (Rus.) -1:00,5 (0+6), 8. Lunderová, Gow (Kan.) -1:03,4 (0+7), 9. Wiererová, Hofer (It.) -1:15,3 (1+13), 10. Merkušynová, Pidručnyj (Ukr.) -1:27,2 (0+8), ...14. Davidová, Krčmář (ČR) -1:59,6 (1+12).