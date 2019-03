Volný úterní večer na biatlonovém mistrovství světa využil český realizační tým k hokejovému klání

Po práci legraci, řeklo si několik členů českého biatlonového týmu a večer po závodě vyrazilo na hokej. V dějišti mistrovství světa ve švédském Östersundu si trenér Vítek, sportovní ředitel Rybář a dva servismani obuli brusle, navlékli se do výstroje, vzali hokejku a společně s dalšími lidmi z biatlonového prostředí zkusili konkurovat místnímu amatérskému týmu. Östersund 17:02 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český realizační tým (v modrých dresech) během středečního večera, který strávili hokejovým utkáním | Foto: Jan Suchan

Trenér české reprezentace biatlonistů Zdeněk Vítek ve velké šanci promáchl a kotouč netrefil. „Bylo to na dlouho, čekal jsem, že to bude blíž. Moc neprovokuj nebo dostaneš holí,“ vyhrožuje kouč, který do hokeje vypadá zapálený více, než bývá na střelnici. „Asi to tak je. Hrát hokej je určitě záživnější, než stát na střelnici a čekat, co se tam stane,“ poměřuje Vítek.

Na ledě jsou všichni členové českého týmu. Levé křídlo Zdeněk Vítek, na pravém sportovní ředitel Ondřej Rybář a vzadu všechno jistí servismani Štěpán Kubina a Milan Faltus. „Kdo má vybavení, šel hrát. Vzali jsme si ho tentokrát s sebou, protože jsme věděli, že se tady bude hrát, tak jsme to naložili do kamionu,“ upřesňuje Ondřej Rybář.

Tak často se ale ke hraní hokeje český biatlonový tým nedostane. „Je to tak jednou dvakrát. Tady na svěťácích se to občas hraje, ale musím se sejít. Já jsem podruhé na hokeji,“ říká Ondřej Rybář, zatímco na střídačku dosedají unavení servismani Štěpán Kubina s Milanem Faltusem.

„Rozhodně to dá zabrat. Po 35 kilometrech testu, kdy jsme testovali lyže, a pak ještě večer hokej. Je to náročné, ale proč si nezahrát, když je možnost,“ uvažuje Milan Faltus.

Českému týmu se sice podařilo dát gól, jenže pak už padaly víceméně jen do branky biatlonových trenérů, funkcionářů, servismanů nebo fotografů, že už se skóre ani nepočítalo.

„Jsou to domácí kluci, kteří jsou tady třikrát týdně na ledě, takže to se někde projevit musí. Je to taková ta místní rybníkářská liga, jenže ta tady vypadá jako naše druhá liga,“ směje se Šimon Kubina.

A o tom, jestli se snáší lépe hokejové nebo biatlonové porážky, má Ondřej Rybář jasno: „Určitě hokejové, protože když to člověk moc neumí, tak s tím musí počítat.“

Ve středu už mají Ondřej Rybář a další členové českého týmu místo hokejového znovu biatlonové vybavení a rádi by zažili nějaký ten úspěch. Vytrvalostní závod mužů začal deset minut po 16. hodině.

Jan Suchan

