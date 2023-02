Skvělý výsledek a fantastický vstup do šampionátu, hodnotí páté místo smíšené štafety Krčmář a Mikyska

Slibně vstoupili čeští biatlonisté do mistrovství světa v německém Oberhofu. Ve smíšené štafetě obsadili Voborníková, Davidová, Krčmář a Mikyska páté místo, pouhých 14 sekund od medaile. A to přitom měli v sestavě dva debutanty na šampionátu dospělých. Čeští reprezentanti hodnotí vstup do mistrovství světa jako vydařený a těší se na další starty. Oberhof 8:41 9. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Mikyska dovedl českou smíšenou štafetu k 5. místu na světovém šampionátu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Je to famózní. Když jsem koukal na startovku, tak první šestka je obrovsky natřískaná. Myslím si, že je to pro nás fantastický výsledek a perfektní úvod do šampionátu,“ hodnotil pro Radiožurnál Sport Michal Krčmář, který už má medaile z olympijských her i mistrovství světa.

Kromě něj byli v sestavě také Tereza Voborníková s Tomášem Mikyskou. Úspěšní junioři, ale zároveň debutanti na šampionátu dospělých. Navíc třiadvacetiletý biatlonista mohl zažít pocit finišmena českého kvarteta.

„Pro Tomču je to asi nejlepší věc, co se může stát. Být pod tlakem a tohle zažít. Jak je mladý, tak je to skvělý příslib do budoucna,“ říkal střelecký trenér českých biatlonistů Matthew Emmons.

Tohle je budoucnost českého biatlonu!



Dnes to byla velká premiéra pro Terku Voborníkovou (22 let) a Tomáše Mikysku (23 let). A my musíme smeknout, jak dobře se s prvním závodem na mistrovství světa vypořádali. pic.twitter.com/cNQyTZF58N — Český biatlon (@ceskybiatlon) February 8, 2023

Získané zkušenosti se můžou hodit v dalších závodech, ať už těch individuálních, nebo štafetových. Třeba by příště Češi ve smíšené štafetě nemuseli zůstat jen pár kroků od stupňů vítězů.

„Myslím si, že na medaili jednou budeme mít,“...„Určitě věřím, že příští rok budeme ještě o trochu víc škrábat na domácí půdě v Novém Městě na Moravě,“ slibují si od dalších závodů Mikyska a Krčmář.

Dalším závodem na světovém šampionátu v Oberhofu bude páteční sprint žen, který startuje v 14.30. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos celého závodu, na Radiožurnálu živé vstupy.