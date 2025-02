Úplně se necítím, sázím na štěstí, nevěří biatlonistka Charvátová v medaili na mistrovství světa

Druhým závodem na světovém šampionátu ve švýcarském Lenzerheide bude páteční sprint biatlonistek. Při neúčasti Markéty Davidové laborující s vyhřezlou ploténkou se největší naděje upínají na členky stříbrné smíšené štafety Terezu Voborníkovou a Jessicu Jislovou. Černým koněm českého týmu ale bude Lucie Charvátová, která už v roce 2020 dokázala po úspěchu reprezentačních kolegyň v týmovém závodě sama uspět hned v následujícím individuálním. Lenzerheide (Švýcarsko) 12:12 14. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Charvátová ve sprintu v rámci Světového poháru v Antholzy | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Já na to samozřejmě ráda vzpomínám, ale úplně se necítím,“ příliš si na medaili na mistrovství světa v Lenzerheide nevěří Lucie Charvátová. Před pěti lety v Anterselvě vybojovala zatím největší úspěch kariéry. Ve sprintu získala svou jedinou medaili na mistrovství světa, a to bronzovou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak biatlonistka Lucie Charvátová vyhlíží sprint na mistrovství světa v Lenzerheide

„Optimistická úplně nejsem. Dokonce jsem to porovnávala s tím, že jsme v roce 2020 také měli medaili ze štafety a pak jsem ji měla i ve sprintu, takže by to mohlo znamenat nějaký osud v tom, že bude nějaký dobrý výsledek. Ale to je jenom velká spekulace. Spíš to bylo o štěstí a teď už zase sázím jenom na to štěstí, které prostě potřebuju, protože mně přijde, že jakmile mám třeba kalibr, tak mi většinou nespadne. Takže bych si trošičku víc toho štěstí přála,“ popisuje česká biatlonistka, jak by se mohla propracovat ke dalšímu úspěchu na mistrovství světa.

Přípravě na vrchol sezony obětovala Charvátová, stejně jako její reprezentační kolegyně, hodně, proto nebyla přes dva měsíce doma ve Vrchlabí. Teď jí ale trochu chybí závodní rytmus a nevyhovuje jí ani teplé počasí posledních dní v Alpách.

„Doufám, že se podmínky ještě trošku přetočí, protože v tom, co aktuálně panuje, jaké je teplo a jak je trať hluboká, bych velice nerada závodila. To už bych na startu viděla velmi skepticky, pesimisticky,“ trápí Charvátovou stav trati.

Předpověď na páteční závod je pro českou biatlonistku příznivá, teplota má poprvé a možná naposledy za celý šampionát klesnout pod nulu. Tak třeba se jí znovu zadaří i s falešnou formou.