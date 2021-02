V nominaci na mistrovství světa v biatlonu se objevili tři nováčci, Krupčík zůstal mimo hru

Mužský tým na základě výsledků ve Světovém poháru tvoří medailisté z MS a ZOH Michal Krčmář s Ondřejem Moravcem a také Jakub Štvrtecký.

Na mistrovství Evropy v Polsku si minulý týden vyjeli nominaci debutanti Karlík a Žemlička, jenž v této sezoně poprvé bodoval v SP. Tato pětice šampionát v Pokljuce zahájí, ale tým se ještě může v průběhu akce změnit.

„Vracejí se nám další závodníci po prodělaném covidu-19 nebo po karanténě. Budou startovat na IBU Cupu v Osrblí, který je paralelně s mistrovstvím světa, ale třeba štafeta se jede až ke konci šampionátu,“ uvedl na svazovém webu reprezentační trenér Ondřej Rybář. Tým by tak mohli doplnit Tomáš Mikyska, Tomáš Krupčík, Adam Václavík nebo Vítězslav Hornig.

Ženy

U žen byla situace jasnější, nominaci mělo jistou stabilní kvarteto ze Světového poháru Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Eva Puskarčíková. Doplnila je dvacetiletá Voborníková, jež v této sezoně bodovala v šesti ze sedmi závodů nižšího IBU Cupu.

„Terka je pátou nominovanou ženou, ale zatím neodjíždí na Pokljuku. Po evropském šampionátu bude mít trochu upravenou přípravu, která směřuje především k mistrovství světa juniorů,“ připomněl Rybář další z vrcholů sezony, který odstartuje šest dní po konci šampionátu dospělých.

Část české reprezentace odjela k přípravě do dějiště MS už v pondělí. Krčmář, který v pátek a v sobotu závodil na ME a získal stříbro ve stíhačce, se připojí v úterý. Karlík a Žemlička ve středu. Charvátová a Puskarčíková přicestují do Pokljuky z Itálie, kde zůstaly po posledním SP v Anterselvě.

Nominace českých biatlonistů na MS v Poklujce (10. až 21. února):

Muži: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Milan Žemlička.

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Tereza Voborníková.