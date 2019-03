Jak se bydlí na biatlonovém MS? Místní pronajímají své domy, Dahlmeierová skončila mezi plyšáky

V jinak klidném švédském městečku Östersund je v posledních deseti dnech pořádně rušno. Na biatlonové mistrovství světa tam přijely tisícovky fanoušků a sehnat na poslední chvíli bydlení v hotelu bylo skoro nemožné. Östersund/Švédsko 13:28 17. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Östersundu normálně žije kolem 50 tisíc obyvatel, teď přibyly tisíce biatlonistů a jejich fanoušků. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Návštěvníci, závodníci a novináři se mohou na mistrovství světa v Östersundu cítit jako doma. Zvlášť jestli si pronajali dům od někoho z místních. Třeba Ola Bengtsson během šampionátu celý svůj dvoupatrový dům pronajímá čtyřem lidem za 34 tisíc švédských korun, v přepočtu přes 80 tisíc těch českých.

S manželkou a malým synem teď několik dní přebývá o pár ulic dál. „Teď jsme u mých rodičů, přestěhovali jsme se tam na dva týdny. O náš dům se zajímala třeba rodina Martina Fourcada, i když nakonec u nás bydlí někdo jiný. Dělá se to tu celkem běžně. Různí moji přátelé toho využili, pronajali dům a vyrazili na dovolenou - do Thajska, do Španělska nebo na Kanárské ostrovy,“ vypráví.

Těžko říct, kam se přestěhoval majitel domu, který si pronajala německá biatlonová reprezentace, každopádně třeba Laura Dahlmeierová spí během šampionátu v dětském pokoji.

„Je to bez problémů, když se cítím osaměle, můžu si hrát třeba s plyšáky, nebo si otevřít nějakou hru,“ směje se dvojnásobná medailistka z letošního mistrovství světa.

Pronájem tu může vyjít ještě celkem levně v porovnání s bydlením v hotelích, ty jsou navíc už dávno obsazené. Problémy měli i čeští fanoušci.

„Měl jsem štěstí, známá mi sehnala kanape u kamaráda. Nic jsem neplatil, stálo mě to jen lahvinku,“ vypráví fanoušek Pavel.

Nejpozději v pondělí, po konci mistrovství světa, budou kanape, pokoje i celé domy zase volné a desítky švédských rodin se zase můžou se slušným přivýdělkem vrátit do svých domovů.