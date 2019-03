Markéta Davidová může získat malý křišťálový glóbus. ‚Vůbec to nepočítám,‘ nestresuje se

Český biatlon se může na mistrovství světa dočkat prvního velkého úspěchu a nemusí jít nutně o medaili. Vytrvalostní závod ve švédském Östersundu je totiž posledním v sezoně, a protože do něj Markéta Davidová nastoupí v červeném dresu vedoucí ženy disciplíny, může reálně pomýšlet na malý křišťálový glóbus. Östersund/Švédsko 10:25 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová. | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon

Před sezonou to čekal asi málokdo, možná spíš vůbec nikdo. Vždyť do jejího začátku se v žádném závodě SP nedostala ani do první desítky a tohle je první kompletní zima Markéty Davidové mezi elitou.

Jenže začala ji třetím místem v Pokljuce, přidala druhé v Canmore a najednou vede pořadí vytrvalostních závodů. „Necítím to tak, že by to měla být moje nejlepší disciplína, ale závod jako každý jiný,“ pousmívá se Markéta Davidová při rozhovoru pro Radiožiurnál.

Ale minimálně podle výsledků ve SP to nejsilnější disciplína je, dva závody, dvě medaile, tahle bilance mluví jasně. Stejně jako 16tibodový náskok v čele pořadí o malý křišťálový glóbus.

A tak by se v českém týmu mohlo počítat, jaký dnešní výsledek bude Markétě Davidové stačit. Bez ohledu na soupeřky je to třetí místo.

„To vůbec nevím. Myslím, že to vůbec nikdo nepočítá, ani já ne,“ odpovídá překvapeně.

S čistou hlavou

Sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář přidává zkušenost z Osla, kde před dvěma lety o malý glóbus bojovaly Gabriela Koukalová s Němkou Laurou Dahlmeierovou:

„Úplně si vzpomínám, jak Němci měli spočítáno, jak musí Gábina jet. Na trati si ji hlídali, v jejich vysílačkách nebylo slyšet nic jiného. Ve finále Gábina glóbus získala a výpočty Němcům nepomohly, je to naprosto zbytečné,“ vzpomíná sportovní ředitel svazu.

„Chce to jít s čistou hlavou do závodu a glóbus buď bude, nebo nebude. Buď velká odměna, nebo výzva získat ho příště,“ nestresuje se Ondřej Rybář.

Která z variant bude platit, začne být jasno po půl čtvrté odpoledne, kdy začne vytrvalostní závod nejen s Markétou Davidovou, ale i s dalšími třemi Češkami na startu – Veronikou Vítkovou, Evou Puskarčíkovou a Jessicou Jislovou.