‚Může se stát cokoliv.‘ Před dvěma lety Moravec překvapil sám sebe, teď by chtěl úspěch zopakovat

Měl být na trati, ale seděl tisíce kilometrů daleko od ní – na gauči s hrnkem čaje. Před třemi týdny zažíval u televize úplně jiný Světový pohár, než je zvyklý. Protože se do té doby hlavně běžecky trápil, zůstal doma. A v tréninku dělal všechno pro to, aby byl na mistrovství světa výrazně rychlejší.

Teď je Ondřej Moravec v mrazivém Östersundu, který znovu vidí ze závodní perspektivy a nakonec i skrz dioptr své malorážky, i když právě kvůli ní zmeškal let sem na sever a do dějiště šampionátu dorazil o několik hodin později.

„Zakufroval jsem se zbraní ve Stockholmu. V Praze jsem se ptal, jestli bude všechno v pořádku, a ujistili mě, že jo. Pak jsem seděl na gatu, bylo dvacet minut do odletu a začali vyvolávat moje jméno, abych běžel přes půl letiště jenom kvůli tomu, že jsem s prominutím d...l a že nikam nepoletím, protože nemám odbavenou zbraň,“ vysvětluje Moravec.

Tímto nedorozuměním jako by nedobrovolně navázal na předchozí sportovní nezdary, ale kdo říká, že by za deset dní zpáteční let nemohl být o poznání veselejší? Na nejdůležitějších akcích sezony Moravec obvykle výkonnostně ožívá. Tohle prostě umí a teď věří, že ve Švédsku znovu může bojovat klidně i o medaili.

„Může se to stát, nebylo by to špatné. Člověk samozřejmě věří vždycky. Před dvěma lety jsem se před mistrovstvím světa cítil příšerně a tomu, co se pak stalo, jsem sám nevěřil. Fakt se může stát cokoliv,“ říká Moravec.

A klidně se to může stát už ve čtvrtek v závodě smíšených štafet, ve kterých se Moravec představí na třetím úseku. Na ten první vyrazí Veronika Vítková v 16.15.