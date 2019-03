Jsme tady jako ponocní, hodnotí průběh biatlonového mistrovství světa trenér Vítek

Na posledním mistrovství světa získali čtyři medaile, vloni na olympijských hrách dvě. Na šampionátu ve švédském Östersundu to zatím taková sláva není, kromě Markéty Davidové se českým biatlonistům nedaří přiblížit nejvyšším příčkám. A mrzí to i trenéra mužské reprezentace Zdeňka Vítka. Östersund 15:52 11. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér mužské reprezentace Zdeněk Vítek | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Je to šílenost. Jsme tady jako ponocní. Nevím, co k tomu říct, a nevím, co se stalo,“ říkal zklamaný Vítek pro Radiožurnál. Nevypadal ani tak zklamaně, jako spíš zoufale, uplynulý víkend začal mizerně, a i když už snad bylo po nedělních stíhacích závodech v jeho přítomnosti o něco veseleji, Michal Krčmář říká: „Zdendu Vítka jsem takhle zlomeného ještě neviděl. Až mi bylo líto, kam jsme ho našimi výkony dostali.“

Snad Markéta Davidová promine: bohužel po prvních dnech šampionátu v Östersundu není co slavit. S tím souhlasí i Krčmář, který si už teď troufá zhodnotit uplynulé týdny a měsíce a hodně sebekriticky dodá, že i titul mistra světa by dojem vylepšil jen minimálně: „Na rovinu řeknu, že ani to by nezměnilo hodnocení sezony. I když bude od někoho medaile, tak to určitě nemůžeme hodnotit, že to bylo dobré. Už teď mohu přiznat, že po sezoně musí přijít nějaké vyhodnocení a musíme si říct, co změnit do té další.“

Určitý prostor ke zlepšení ale mají Češi i na tomhle šampionátu, vždyť sezona skončí až za dva týdny. Kéž by se tou dobou Markéta Davidová vracela domů s malým křišťálovým glóbem a její kolegové s alespoň trochu lepšími výsledky i pocity.

Na mistrovství světa mají v pondělí biatlonisté volno, až v úterý se ženy představí ve vytrvalostním závodě.