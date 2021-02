Davidová zakončila šampionát 13. místem v závodě s hromadným startem, vyhrála Rakušanka Hauserová

Davidová jako světová šampionka měla startovní číslo dva a vyrážela z první řady, ale hned po startu se začala propadat. Na první střelbu přijela až na chvostu pole.

Úvodní nulou, což byla na MS její sedmá čistá položka za sebou, se posunula na desátou příčku. Čelo měla na dohled, ale několikasekundové manko smazat nedokázala. Pak dvakrát udělala po jedné chybě a propadla se do druhé desítky. Z té se neposunula navzdory povedené závěrečné stojce.

Čtyřiadvacetiletá Češka bývá obvykle jednou z nejrychlejších běžkyň, ale dnes měla až patnáctý čas s více než minutovou ztrátou na nejlepší Tiril Eckhoffovou.

Vítězná Hauserová získala na tomto šampionátu druhou individuální medaili po stříbru ve stíhačce, navíc pomohla Rakousku ke druhému místu ve smíšené štafetě. Před Pokljukou přitom vyhrála jediný závod Světového poháru. Ze závěrečné položky odjížděla s náskokem 18 sekund před Italkou Lisou Vittozziovou, která musela na jedno trestné kolo.

Vittozziová medailovou příčku neudržela. Přehnala se přes ni trojice Norek. Za stříbrnou Tandrevoldovou se nakonec k bronzu propracovala Eckhoffová, jež ve finiši porazila Marte Olsbuovou Röiselandovou. Eckhoffová sice udělala tři chyby, přesto získala svou šestou medaili na šampionátu v Pokljuce. Neuspěla jen v závodě s hromadným startem, kde byla třiadvacátá.

Mistrovství světa uzavře od 15.15 závod s hromadným startem mužů, do kterého se z českých reprezentantů kvalifikoval pouze Michal Krčmář.

Mistrovství světa v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) - závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km): 1. Hauserová (Rak.) 36:05,7 (0), 2. Tandrevoldová -21,7 (1), 3. Eckhoffová -23,0 (3), 4. Röiselandová (všechny Nor.) -23,6 (1), 5. Vittozziová (It.) -48,9 (1), 6. Preussová (Něm.) -52,6 (2), 7. H. Öbergová (Švéd.) -57,7 (2), 8. Wiererová (It.) -1:05,3 (3), 9. Bendiková (Lot.) -1:14,3 (2), 10. Hinzová (Něm.) -1:21,2 (1), ...13. Davidová (ČR) -1:43,7 (2).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 26 závodů): 1. Eckoffová 803, 2. H. Öbergová 765, 3. Röiselandová 759, 4. Hauserová 679, 5. Wiererová 639, 6. Preussová 638, ...10. Davidová 501, 58. Puskarčíková 44, 61. Charvátová 37, 72. Jislová 21.

15.15 muži (15 km).