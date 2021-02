Když stojím na startu, tak jsem prostě zdravý, nechce se Krčmář vracet ke koronavirem vynucené pauze

Ze tří českých zástupců, kteří na biatlonovém mistrovství světa postoupili do stíhacího závodu, bude mít na startu suverénně nejlepší pozici. Michal Krčmář bude chtít v Pokljuce minimálně udržet 11. místo ze sprintu, a také ukázat, že už je v jeho případě úplně zbytečné dál připomínat lednové koronavirové problémy a tréninkový výpadek. Pokljuka (Slovinsko) 9:40 14. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Trochu mě to mrzelo, tyto věci jsem chtěl řešit uvnitř týmu. Ale přejdu to. Je to za mnou,“ vysvětluje pro Radiožurnál Michal Krčmář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Biatlonista Krčmář už nechce připomínat tréninkový výpadek vinou koronaviru. Více v příspěvku Davida Nyče

Vlastně by to bylo skvělé alibi, berlička, kterou se Krčmář může podepřít kdykoliv to bude potřeba. Vždyť by se možná i po nepovedeném závodě místo kritiky dočkal spíš politování, jenže o to už dávno nestojí.

Naopak se mu příliš nelíbilo, když jeho štafetové zaváhání v úvodu šampionátu trenéři omlouvali dvoutýdenní pauzou způsobenou koronavirem. To slovo už Krčmář nechce ani slyšet.

„Když stojím na startu, tak jsem prostě zdravý. Nechci, aby to vypadalo, že se člověk na něco vymlouvá. Pak se to zbytečně motá v začarovaném kruhu. Proto jsem to nechtěl vůbec zmiňovat, aby nedošlo ke spekulacím a já měl klid,“ popisuje český biatlonista a pokračuje.

„Spoustu lidí si to přečte. Mám rodinu, která se mnou komunikuje, a oni pak píšou a bojí se. (smích) Je lepší, když má člověk klid na práci,“ vysvětluje Krčmář a definitivně tím zahlazuje stopy po koronaviru.

„Abych to uvedl na pravou míru, tak můj tréninkový výpadek nebyl tak dlouhý. S tím, co mám natrénované rok zpátky, tak jsem věřil, že čtrnáct dní by pro mě nemuselo být tak kritických. Určitě jsem sem nechtěl přijet hrát druhé housle,“ říká odhodlaně Michal Krčmář, který chce ve stíhacím závodě ukázat, že je zpátky v plné síle.

Ve 13.15 hodin vyrazí na trať jako jedenáctý v pořadí. Ženy se ve stejné disciplíně představí v 15.30 hodin.