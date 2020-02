‚Možná na nás nebyla taková tíha okamžiku.‘ Biatlonisté na úvod šampionátu překvapili

Biatlonové mistrovství světa v Anterselvě začalo pro český tým dokonale, ostatně i prezident svazu Jiří Hamza odpoledne v žertu říkal: „Máme splněno, můžeme domů.“ Kvarteto Eva Kristejn Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec, Michal Krčmář totiž překvapilo v závodě smíšených štafet a hlavně díky takřka bezchybné střelbě skončilo třetí. Anterselva 19:26 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká smíšená štafeta. Zleva: Eva Kristejn Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec, Michal Krčmář. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Češi do Anterselvy určitě nepřijeli v roli favoritů, ale po závodě se mohli usmívat od ucha k uchu a vystoupat na stupně vítězů.

„Neskutečné, snový start. Nula plus dva, nevím, jestli jsem to někdy zažil, takže bomba. Líp už to nešlo,“ radoval se po závodě Ondřej Moravec ze skvělého střeleckého výkonu celého týmu.

„Od poslední medaile už to jsou tři roky, to je celkem dlouhá doba. Ale to čekání se vyplatilo. Myslím, že celému týmu to dodá klid a určitě se nám bude závodit lépe,“ říkal Moravec Radiožurnálu.

Závod skvěle rozjela Eva Kristejn Puskarčíková, která jen jednou chybovala a předávala parťačce Markétě Davidové na páté pozici. Ta pak vytáhla české barvy ještě o dvě příčky výš.

„Mně se momentálně nehoní hlavou asi nic, nevěřím, že se to fakt stalo, ale jsem strašně šťastná,“ usmívala se Kristejn Puskarčíková. „Mám podobné pocity, myslím, že Eva to úplně vystihla,“ dodala Davidová.

Pro český tým je čtvrteční bronz třetí medailí z této disciplíny na mistrovství světa. Na rozdíl třeba od stříbrného závodu z roku 2015 se tentokrát od českého kvarteta tolik nečekalo. I to mohlo týmu trenéra Ondřeje Rybáře pomoct.

„Možná na nás nebyla taková tíha okamžiku,“ myslí si Kristejn Puskarčíková. „Že to bude medaile, jsem začala věřit až po Bimbasově stojce (Bimbas nebo také Bimbo je přezdívka Michala Krčmáře. - pozn. redakce), dřív jsem se neodvažovala,“ dodala.

Právě Krčmář byl finišmanem české štafety a přebíral ji na třetím místě. Na krátkých dvoukilometrových okruzích bylo jasné, že musí jako jeho předchůdci perfektně střílet, aby pozici udržel, což nakonec dokázal.

„Pro mě to bylo vlastně poprvé, co jsem střílel ve štafetě o medaile, takže stres byl fakt velký. Celou dobu jsem si říkal: ‚Chceš jet o medaili, tak tady to máš a ukaž se,‘“ říkal Krčmář.