‚Loni to bylo veselejší.‘ Obhajoba bronzu se nepovedla, biatlonisté v prvním závodě marně hledali formu

Jestli jste se těšili na start mistrovství světa a na výkony českých biatlonistů, po prvním dni šampionátu v Pokljuce asi budete trochu zklamaní. Kvarteto Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Markéta Davidová, Lucie Charvátová skončilo až jedenácté. Obhajoba loňských bronzových medailí z Anterselvy se tedy nepovedla.

Před rokem začal světový šampionát pro českou výpravu medailovým ceremoniálem, letos to taková sláva nebyla. „Loni to bylo veselejší,“ pokrčila rameny Markéta Davidová v cíli smíšené štafety.

Po smíšené štafetě převládalo v českém biatlonovém týmu zklamání.

Tentokrát se něco pokazilo už na prvních dvou úsecích. Moravec minul dva terče a na trati vážně nepatřil mezi nejrychlejší. Krčmář pak na své druhé položce dlouho jen obstřeloval terče a jen tak tak se vyhnul trestnému kolu.

„Nic moc, pokazil jsem si to na stojce. Všechno okolo bylo dobré, ale stojka byla totálně špatně. To se mi dlouho nestalo a mrzí mě to. Příčinu ale teď narychlo po závodě ještě nedokážu vyhodnotit,“ řekl Krčmář Radiožurnálu.

S odstupem času si ale určitě budou muset čeští biatlonisté urovnat myšlenky. A třeba Lucie Charvátová bude znovu dumat nad tím, co příště udělat jinak, aby sestřelila všechny terče. Je to už trochu ohrané téma, ovšem nezbývá než konstatovat, že se jí to ani ve smíšené štafetě nepovedlo. Dokonce hned dvakrát musela obkroužit nepopulární 150 metrů dlouhé kolo.

Tahle sezona má zatím spoustu vad na kráse a první závod na šampionátu to spíš potvrdil, než vyvrátil. Markéta Davidová popisuje, jak naivní by bylo myslet si, že najednou Češi začnou drtit konkurenci.

„Já myslím, že ta příprava už nás nějak nespasí, i když jsme se snažili udělat maximum. Je to ale pořád první závod, ještě se ukáže v dalším průběhu šampionátu,“ dodala Davidová.

Ve čtvrtek ještě rozhodně ne, to mají biatlonisté volný den. Závodit se bude znovu až v pátek, kdy se muži představí ve sprintu.