Trenér biatlonistů Vítek po nepovedeném mužském sprintu: Na to, jaké byly podmínky, je to šílenost

„Podařila se nám jedna nula z osmi možných. Na to, jaké byly dneska podmínky, je to šílenost. A ještě jsem jako ponocní. Co k tomu říct... Nevím, co se stalo,“ říkal po závodě trenér Zdeněk Vítek.

Na jeho tváři byste nevykouzlili úsměv ani dokonalým vtipem, ostatně na něco takového by stejně neměl náladu. Na střelnici se mračil a bylo evidentní, jak je zklamaný. A o moc veseleji nebylo mezi závodníky.

„Řekl bych, že se usmívám trochu hořce. Určitě to nebylo ideální, hlavní problém byl dneska na střelnici,“ řekl Michal Krčmář, kterého mezi novináři vystřídal skoro kolabující Ondřej Moravec: „Hlava se mi motala, cítím tlak na očích... Nevím, co se stalo, v životě jsem nic takového nezažil.“

A tohle všechno jako by se přeneslo i na Tomáše Krupčíka. Toho vlastně ani netěší fakt, že dosáhl na nejlepší český výsledek.

„Moc mě to netěší, protože jsem přál klukům, aby se umístili třeba trochu lépe, než to dopadlo. Je to, jak to je, s tím se nedá nic dělat. Pro mě je to relativně slušný výsledek vzhledem k tomu, že to byl můj úplně první sprint na mistrovství světa,“ říkal Krupčík.

„Na trati to nebylo úplně optimální, ale jsem s tím spokojený. Nula by dneska sice byla krásná, ale to je kdyby a s tím se nedá hrát,“ dodal nejlepší z Čechů, který ve sprintu skončil třicátý.