Asi nějaký blackout, přemítal Ondřej Moravec nad příčinou zdravotních potíží v sobotním sprintu

V úvodu závodu tomu přitom nic nenasvědčovalo, zdálo se, že trojnásobný olympijský medailista podává celkem průměrný výkon.

„První kolo nebyl žádný úplně úprk, ale neviděl jsem v něm žádný problém. Co mi hlásili časy, tak, alespoň co mi říkali, nevím, jestli je to pravda, jsem to rozjel podobně jako Bimbas,“ uvažoval po závodě Ondřej Moravec.

Členové týmu rozesetí podél trati Ondřeji Moravcovi nelhali, běžel dokonce o něco rychleji než zmiňovaný Bimbas, tedy Michal Krčmář, jenže pak to přišlo…

„Hlava se mi motala, v očích cítím tlak. Absolutně nevím, co se stalo, v životě jsem nic takového nezažil. Na stojáku jsem sundal flintu a měl jsem problém ji jen držet před sebou. Hrozné. Nevím, jestli tělo nějak vyplo, kolabovalo, ale v cíli, na to, že jsem poslední kolo obešel, tak jsem se mále ani nemohl zvednout. Nevím, jestli to byl nějaký blackout,“ popisoval Radiožurnálu Moravec.

Čas na odpočinek a vzpamatování se má zkušený biatlonista do středy, kdy by měl obhajovat stříbro z vytrvalostního závodě na 20 kilometrů. „Teď jsem ve stavu, kdy vůbec nevím, jestli bych byl schopný to ujet. Když si představím jet dvakrát tolik, tak když si vezmu, v jakém stavu jsem byl v posledním kole, tak je mi z toho úplně do breku,“ řekl v sobotu po projetí cílem sprintu.

Ondřeji Moravcovi mohou zvednout náladu třeba i výsledky jeho týmových parťáků v nedělních stíhacích závodech. Ženský začne ve 13.45, mužský pak v 16.30.