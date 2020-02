Asi jsem se nechala strhnout, litovala biatlonistka Davidová pokažené střelby v závodě dvojic

„Na té jedné položce jsem to nezvládla,“ litovala po závodě Markéta Davidová, která nezvládla hlavně položku ve stoje na svém prvním úseku, po kterém musela na trestné kolo. Krčmářovi potom předávala na 24. pozici se skoro minutovou ztrátou na čelo.

Nechá se člověk v tomhle rychlém a krátkém závodě strhnout rychlou palbou soupeřů?

Markéta Davidová: Asi jsem se nechala strhnout, ale hlavně jsem prostě zbytečně pospíchala na stojce. Na střelbě se pospíchat nemá, hlavně v hlavě. Už jsem chtěla být pryč a bohužel se to vymstilo. V mém případě je to trošku o risku. Nemůžu tam proležet 40 sekund, jako jsem schopná ve svých závodech.

Bylo složité se v závěru závodu vybičovat, když ti nejlepší už byli pryč?

Nejela jsem jen za sebe, ale i za Bimba (přezdívka Michala Krčmáře - pozn. red.). Snažila jsem se mu to předat co nejlépe, ale bohužel jsem v závěru už neměla moc sil na lyžích, takže to tak vypadalo.

Michale, když Markéta na svém úseku kroužila na trestném kole, hned jste věděl, že je zle?

Michal Krčmář: Samozřejmě to nebylo dobré, ale snažil jsem se ještě něco udělat na prvním úseku. Ale tím, jak jsem riskoval, tak jsem sám tropil chyby, takže jsem situaci ještě zhoršil místo toho, abych jí pomohl. První polovina byla fakt hrozná.

Jak vnímáte tuhle disciplínu, která je nejmladší na mistrovství světa? Dlouho byla trochu přehlížená.

Je to úplně něco jiného než zbytek biatlonových závodů. Ubírá se to jiným směrem než ostatní biatlonové závody, ale mě ten závod určitě baví. Nepřijde mi špatný, ale chtělo by to ještě podložit nějakými výsledky.