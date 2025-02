Je to kontaktní, to mě baví, těší se Jislová na první úsek ženské štafety na mistrovství světa

Biatlonistka Jessica Jislová patří mezi přesné a celkem rychlé střelkyně a v českém týmu je pravděpodobně nejspolehlivější. V této sezoně trefuje víc terčů než její reprezentační kolegyně a třeba i než dosavadní královna světového šampionátu Francouzka Julie Simonová. Také proto jí trenéři postaví i do odpolední štafety na první úsek. Lenzerheide (Švýcarsko) 9:38 22. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jessica Jislová ve stíhacím závodě na mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Když v pátek trenér českých biatlonistek odtajnil sestavu pro ženskou štafetu na mistrovství světa, překvapila hlavně jména na třetím a čtvrtém úseku, kde dostaly šanci juniorky Kateřina Pavlů a Ilona Plecháčová. Druhý úsek pojede Tereza Voborníková, jméno Jessiky Jislové na prvním úseku ale nikoho překvapit nemůže.

Poslechněte si, co před štafetou na mistrovství světa říká biatlonistka Jessica Jislová

„Samozřejmě se může zdát, že první úsek je jednoduchý. Ale myslím si, že na hlavu a vlastně výsledek toho závodu to má velký vliv,“ vysvětluje Dostál, proč start svěřil právě třicetileté závodnici.

Přestože Jislová, která rozjížděla i stříbrnou smíšenou štafetu, opakovaně v průběhu šampionátu ve Švýcarsku tvrdila, že necítí úplně formu a navíc na lyžích rozhodně nepatří mezi nejrychlejší, na střelnici už léta platí za paní spolehlivou.

„Je to hezké a asi i trošku potvrzení práce, kterou se ve střelbě snažím dělat. Vždycky říkám, že mi je vlastně jedno, který úsek pojedu. Ty první mě baví asi ze všech nejvíc, protože to je kontaktní a to je něco, co mě baví, pohybovat se v tom balíku. Ale v tomhle nejsem úplně vybíravá,“ říká Jislová, která debutovala na mistrovství světa 2016 v norském Oslu.

Starty ve Světovém poháru do té doby sbírala pomalu, postupně se ale vypracovala mezi opory reprezentace a právě týmové závody má hodně ráda. „Baví no. Já bych si hodně přála, aby jsme v té ženské štafetě měly nějaký hezký výsledek, to už říkám dlouhodobě,“ míří Jislová vysoko, bez zraněné Markéty Davidové a se dvěma juniorkami se to ale úplně čekat nedá.

Jak to dopadne můžete poslouchat od 12.05 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, od 15.05 na stejné stanici najdete i přímý přenos z mužské štafety e složení Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček a Michal Krčmář.