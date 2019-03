Kromě žen běželi v neděli odpoledne stíhací závod i muži. Nejlepší z dvojice Tomáš Krupčík - Michal Krčmář byl prvně jmenovaný. Krupčík zažil na své poměry další velmi dobrý závod - ve stíhačce se posunul z třicátého na osmnácté místo a potvrdil roli momentální české jedničky. Östersund/Švédsko 22:27 10. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Krupčík na mistrovství světa. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík | Zdroj: ČTK

Je to nejlepší výsledek ve vaší kariéře. To jste už zaregistroval?

Jo, jsem opravdu spokojený, jak se mi ten závod povedl, i když na trati to bylo hodně těžké. Jelo se od začátku neuvěřitelně rychle. Jsem hrozně rád, že se mi povedlo vynulovat stojky. Posunulo mě to hodně dopředu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přijel jsem v dobrém rozpoložení, říká Krupčík po povedené stíhačce na mistrovství světa

Je to potvrzení toho, v jaké formě jste dojel do Östersundu?

Přijel jsem v dobrém rozpoložení už z přípravy a i když myslím, že na trati jsem dnes cítil o maličko hůř než třeba včera ve sprintu, tak je to pořád dobré a konkurenceschopné.

Jak blízko je teď podle vás účast v závodě s hromadným startem? Ten je ještě daleko, co se týká programu, ale když přihlédneme k výsledkům, tak by zase tak daleko být nemusel.

Tak daleko by být nemusel, ale bude opravdu záležet na individuálním závodě. Tam by to chtělo další výsledek do dvacítky. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne.

Z vítězství se dnes překvapivě radoval Ukrajinec Dmytro Pidručnyj. Včera jsme se bavili, jestli může Johannes Bö ovládnout všechny závody na šampionátu, nakonec se mu to nepovede. Co říkáte na tyhle překvapivé výsledky?

Pidručnyj jel výborně už včera. Zrovna jsme se o tom dneska bavili s klukama a tipovali jsme ho hodně vysoko.